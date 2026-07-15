跟CPI同步 美6月PPI意外加速放緩 Fed升息壓力暫時舒緩

美國6月PPI意外下滑，有助降低聯準會升息壓力。（美聯社）

美國6月生產者價格意外下滑，能源成本下降幫助改善通膨前景，這將使美國聯準會 （Fed）可望有更多空間可以暫緩升息。

勞工統計局15日表示，美國6月生產者物價指數（PPI）比上月下滑0.3%，市場原本預測會與上個月持平；與去年同期相比則增長5.5%，同樣低於市場預期的6.2%。剔除食品和能源的核心PPI月比增長0.2%，增幅小於預期的0.3%；年比增幅則為4.7%，低於市場預期的5.1%。

和14日公布的消費者物價指數（CPI）一樣，這份報告顯示出，上個月的能源成本下滑，幫助抑制了通膨壓力，這將可能給予聯準會更多暫緩升息的空間。只不過，中東衝突的再度升溫，可能會讓這波壓力緩解很短命。

據PPI報告，美國6月能源價格下滑了6.4%，運輸和倉儲價格也下降。儘管如此，由於燃料成本上漲，以及美國總統川普對移民打壓導致司機減少，卡車運費仍然居高不下。

同時，食品價格也出現了三個月來首次下滑，在天氣不佳、戰爭和關稅等因素結合下，食品價格今年來基本上都呈現上漲。