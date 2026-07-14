我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密大博士畢業美籍教授 20多刀砍死連襟

美6月CPI增幅降溫 但伊朗戰雲再起 史坦普500期指跌

AI投資排擠軟體支出 IBM初估營收不如預期 盤前重挫22%

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
初步財報顯示，IBM上季營收不如華爾街預期，拖累股價14日盤前大跌22%。美聯社
初步財報顯示，IBM上季營收不如華爾街預期，拖累股價14日盤前大跌22%。美聯社

美國科技大廠IBM第2季（上季）營收不如華爾街預期，執行長克里希納表示，客戶支出轉向人工智慧（AI）基礎設施，減少軟體支出為主因。IBM股價在美股盤前應聲重挫22%。

根據14日公布的初步財報，IBM預估上季營收為172億美元，低於分析師預估的179億美元；經調整後的每股盈餘預估為2.93美元，也遜於分析師預估的3.02美元。IBM股價13日收盤報290.23美元。

IBM執行長克里希納表示，客戶為因應整體產業可能出現的供應短缺，已將資本支出轉向伺服器、儲存設備及記憶體，進而排擠對IBM軟體產品的支出。

克里希納也說，該公司第2季「未能及時」因應市場環境變化，導致「許多大型交易」未能如期完成，「也是這季業績不如預期的主要原因」。

IBM近年透過收購Red Hat、HashiCorp及Confluent等公司，試圖轉型為高成長軟體企業，以回應市場對AI工具恐取代許多現有軟體產品的疑慮，吸引投資人關注。但今年2月，Anthropic推出一款工具，宣稱可協助現代化IBM大型主機所使用的老舊程式語言，引發市場對IBM的一波大幅拋售。

精華 FAQ

  • IBM預估上季營收為172億美元、每股盈餘2.93美元，均低於分析師預估的179億美元與3.02美元，反映市場環境變化下的銷售壓力。

  • 他表示，客戶為因應可能的供應短缺，把資本支出轉向伺服器、儲存設備與記憶體，進而排擠對IBM軟體產品的支出，影響營收表現。

  • 投資人擔憂AI工具可能取代部分軟體需求，加上IBM今年第2季業績失色，盤前股價重挫22%；公司則持續透過收購Red Hat、HashiCorp與Confluent強化高成長軟體布局。

美股 華爾街 IBM

上一則

華許：Fed不會容忍通膨持續居高

延伸閱讀

AI賣壓拖累美股收低 費半重挫4.7% 荷莫茲再傳攻擊推升油價和殖利率

AI賣壓拖累美股收低 費半重挫4.7% 荷莫茲再傳攻擊推升油價和殖利率
美股收高AI股領漲 費半反彈2.2% Nvidia稱產品路線圖如期推進

美股收高AI股領漲 費半反彈2.2% Nvidia稱產品路線圖如期推進
三星7日財報成AI行情試金石 晶片股震盪後等高標答案

三星7日財報成AI行情試金石 晶片股震盪後等高標答案
華爾街喊「科技七雄」蓄勢反彈 高盛看旺AMD財報

華爾街喊「科技七雄」蓄勢反彈 高盛看旺AMD財報

熱門新聞

現在部分華爾街人士覺得，股票成了美國家庭的最大財富來源，如今美股已經「大到不能倒」。(路透)

美股「大到不能倒」？部分專家料長期熊市將成歷史

2026-07-12 11:45
近年來大舉擴充船隊的法國達飛海運集團（CMA CGM）將在明年底前超越丹麥馬士基（Maersk），成為全球第二大貨櫃航商。路透

馬士基全球第2大貨櫃航商地位不保 最快這時被超車

2026-07-06 09:32
最新研究顯示，生育率下降未必拖累經濟，反而可能帶動生產力提升。（聯合報系資料照片）

少子化拖累經濟是迷思？研究：生育率走低 生產力反而更高

2026-07-07 05:11
美股市意圖。 (路透)

貝瑞出手押寶3檔股票 進場價位曝光

2026-07-08 22:51
晶片大神凱勒。（美聯社）

與台積電模式互別苗頭？晶片大神新創Fab2要量產「小型晶圓廠」

2026-07-06 18:55
美元近期強勢，美元指數維持在今年高檔。(路透)

強勁經濟推升美實質殖利率 專家：抱美元、避長債

2026-07-12 23:31

超人氣

更多 >
台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡
客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告
人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理
興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬

興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬
挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的