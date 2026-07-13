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美12州提反托拉斯訴訟 阻派拉蒙收購華納兄弟探索

中央社洛杉磯13日綜合外電報導
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美國加州和11個州13日提起訴訟，尋求阻止派拉蒙天舞以1100億美元收購華納兄弟...
美國加州和11個州13日提起訴訟，尋求阻止派拉蒙天舞以1100億美元收購華納兄弟探索，稱這項好萊塢史上最大併購案對影視產業競爭構成威脅。(路透)

美國加州和11個州今天提起訴訟，尋求阻止派拉蒙天舞以1100億美元收購華納兄弟探索，稱這項好萊塢史上最大併購案對影視產業競爭構成威脅。

法新社報導，這項訴訟在加州北部聯邦法院提出，意味著有關這項交易的監管攻防出現重大轉折，形同直接挑戰美國總統川普政府司法部。司法部上月在未附加任何資產分拆或條件下批准這項併購案。

率領聯合提訴的加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，好萊塢5大電影發行商中的兩家合併，將導致觀眾面臨「更高的價格、更低的品質及更少的內容」。

邦塔表示：「在我國，沒有人能凌駕法律之上。加州正與我們志同道合的各州為自由且公平的市場而戰，而非被操縱的市場。美國不論在政府或經濟中都沒有國王。」

這12州指控派拉蒙天舞（Paramount Skydance）和華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的交易違反「克雷頓法」（Clayton Act，克雷頓反托拉斯法），這項聯邦法律禁止可能大幅減少市場競爭的併購案。

加入加州提訴行列的民主黨執政州包括亞利桑那州、科羅拉多州、康乃狄克州、麻薩諸塞州、明尼蘇達州、內華達州、新澤西州、新墨西哥州、紐約州、俄勒岡州和華盛頓州。

根據訴狀，合併後的公司將掌控美國約27%院線電影發行以及約27%基本有線電視頻道授權。

精華 FAQ

  • 訴訟由加州領銜，並與亞利桑那、科羅拉多、康乃狄克、麻薩諸塞、明尼蘇達、內華達、新澤西、新墨西哥、紐約、俄勒岡與華盛頓等11州共同提出。

  • 各州主張，派拉蒙天舞與華納兄弟探索都是好萊塢主要發行商，合併後將減少競爭對手，可能導致票價與授權費上升，內容品質下降，選擇也會變少。

  • 根據訴狀，合併後公司將掌控美國約27%的院線電影發行，以及約27%的基本有線電視頻道授權，顯示其在影視供應鏈中的影響力將大幅提升。

好萊塢 加州 司法部

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