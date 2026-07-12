華為造車模式陷成長陣痛？賽力斯上半年估虧損2.7億美元

華為智慧汽車夥伴、中國車企賽力斯12日發布「2026年半年度業績預虧公告」，問界汽車銷量佳，卻產生鉅額虧損。圖為觀眾在上海國際汽車工業展覽會上，了解華為AITO問界車型。(中新社)

華為 智慧汽車夥伴、中國車企賽力斯12日發布「2026年半年度業績預虧公告」稱，經財務部門初步測算，預計2026年半年度實現歸屬於上市公司股東的淨虧損為人民幣15億元至18億元（約2.2億至2.66億美元），與上年同期相比，將出現虧損。其中，與華為合作的品牌「問界」汽車2026年半年度實現歸屬於上市公司股東的淨虧損人民幣10.5億元至13億元。

作為對比，2025年上半年，賽力斯利潤總額為人民幣37.25億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為29.41億元，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為24.74億元。每股收益1.87元。

對於虧損之因，賽力斯解釋稱，一方面受到記憶體晶片、工業金屬、碳酸鋰等主要原材料價格上漲等因素的影響，公司生產成本隨之增加；另一方面，基於審慎性原則並進一步夯實整體資產質量，結合資產後續收益預期，對部分因技術迭代、車型換代導致適配性有限的存量資產調整帳面價值。受上述因素影響，公司核心子公司問界汽車業績出現波動，由盈轉虧，其第2季歸屬於上市公司股東的淨虧損為19.00億元-21.50億元。

值得注意的是，據賽力斯官方發布的最新數據，2026年上半年「問界」品牌累計交付新車‌約‌17.88 萬輛，年增10.2%‌，在車市整體承壓的背景下實現了逆勢穩健增長。問界的業績出現銷量增長，但盈利虧損的「利潤倒掛」局面。

賽力斯始創於1986年，是一家以新能源汽車為核心業務的技術科技型汽車企業。因為與華為深度合作，通過華為的技術與渠道幫助賽力斯實現了扭虧為盈並站穩高端市場，但隨著華為「鴻蒙智行」版圖擴大（相繼推出智界、享界、尊界、尚界），賽力斯的稀缺性被稀釋。為此，賽力斯正積極謀求「自證」與獨立發展。