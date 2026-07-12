美股「大到不能倒」？部分專家料長期熊市將成歷史
以往經濟學家視股市崩盤，為健康調整，有助整體經濟體質。但現在部分華爾街人士開始覺得，熊市可能對經濟安全構成太大風險，由於股票成了美國家庭的最大財富來源，如今美股「大到不能倒」。
彭博資訊的資深ETF策略師巴楚納斯（Eric Balchunas）在報告中寫道：「鑒於股市成了美國民眾退休存款的重要來源，美國政府也許益發不願容忍長期熊市」。他說，股市大漲不只讓美國人能持續增加開支、追上通膨腳步，也是退休族的重要社福安全網與安全支柱。
巴楚納斯指出：「愈多人持有股票，聯準會（Fed）愈難區分支持金融穩定、與支持股市的差別」。他引述數據表示，美國民眾約55%持有股票，川普帳戶與其他政府政策鼓勵年輕美國人投資之下，到2030年美國民眾持股比重可能暴增至80%。
而股市一路飆漲，也造成巨大轉變，現在股票在美國家庭財富淨值中，占有最大比重，甚至超越房產。
巴楚納斯認為，多數美國民眾都持有股票的情況下，要是股市搖搖欲墜，決策官員也許難以袖手旁觀。愈多資金湧入股市，股市愈可能從經濟活動的領先指標，變成廣泛金融體系的的關鍵穩定源。
他同時指出，日本和中國央行，近來都透過ETF購買本土股票，Fed更有理由考慮採行類似舉動。
因為股票已成為美國家庭最大財富來源之一，也是不少人退休金的重要組成。若股市長期下跌，衝擊的不只是投資人報酬，還可能影響消費、退休安全與金融穩定。 他指出目前約有55%的美國民眾持有股票，在川普帳戶等政策持續鼓勵投資下，到2030年持股比重可能升至80%，代表股市對大眾生活的影響將進一步擴大。 因為當更多家庭把股票當成財富與退休支柱時，股市下跌就不只是市場波動，而可能牽動金融穩定。巴楚納斯甚至認為，Fed可能會更接近以ETF等方式支撐美股。
精華 FAQ
因為股票已成為美國家庭最大財富來源之一，也是不少人退休金的重要組成。若股市長期下跌，衝擊的不只是投資人報酬，還可能影響消費、退休安全與金融穩定。
他指出目前約有55%的美國民眾持有股票，在川普帳戶等政策持續鼓勵投資下，到2030年持股比重可能升至80%，代表股市對大眾生活的影響將進一步擴大。
因為當更多家庭把股票當成財富與退休支柱時，股市下跌就不只是市場波動，而可能牽動金融穩定。巴楚納斯甚至認為，Fed可能會更接近以ETF等方式支撐美股。
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