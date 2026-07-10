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金融專欄作家示警 金融危機已展開 衝擊會是網路泡沫數倍

編譯黃淑玲／綜合外電
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專家指出，市場現在單是投資於AI的規模，就約為2000年網路泡沫時的17倍。 ...
專家指出，市場現在單是投資於AI的規模，就約為2000年網路泡沫時的17倍。 路透

MarketWatch專欄作家達斯（Satyajit Das）認為，一波債務浪潮正威脅全球經濟，下一場全球金融危機其實已經開始，衝擊會是網路泡沫爆裂的數倍。

他撰文要投資人別再「FOMO」（害怕錯過），現在該擔心的是「NOGO」（No Option but Getting Out，除了退出別無選擇）。

達斯指出，利息支出與本金償還，正吞噬越來越多的企業獲利。當資產價格下跌、波動加劇時，債務保障能力也會下降。由於大量借款皆以金融資產作為擔保，因此將引發追加保證金要求，迫使市場去槓桿化。以多層槓桿結構，這意味著一筆現金流將同時面臨多重索償。

美國約有40%的上市公司，尤其是中小型上市公司，目前處於虧損狀態。全球則約有15%的企業屬於所謂「殭屍企業」，亦即它們的收入僅夠支付利息，無力償還本金，也無法向股東分配盈餘。

另一方面，私募市場投資工具原本假設未上市股權能定期出售變現、私人貸款能如期償還；然而，由於缺乏退出機制或投資已出現虧損，這些資金回收速度正明顯放慢。

近年來，企業獲利以及投資人的報酬，很大程度上來自極度獲利的科技公司。然而，即使是這些科技巨人，如今也開始面臨資金短缺，主要是公司現在大量現金流被投入人工智慧（AI）相關專案，同時必須承受這些投資帶來的虧損。

未來科技大咖可能不得不減少股息發放及股票回購規模。許多科技公司現在也需要發行股票及債券籌資，而這又會再占用市場原本有限的資金。

達斯說，公司對現金需求愈來愈高，迫使股東出售任何仍具流動性且仍有獲利的資產，進一步將危機擴散至各類資產市場。一旦流動性不足以履行到期義務，金融困境便會出現。

這時，一旦放款機構遭受損失，將進一步收縮信貸供給。而信貸正是現代經濟的命脈，收縮信貸將拖慢經濟活動，並引發新一輪惡性循環。

此外，若市場更加依賴資產價格上漲，而非穩定現金收入來創造財富，情況只會更加惡化，因為無論消費或投資，都必須透過更多借貸才能維持。

對美國這類資本淨流入國而言，海外投資人目前持有約30兆美元的美國資產。只要資產價格下跌，外資撤離將伴隨美元走弱，使跌勢進一步放大，形成負向回饋循環，並加劇融資壓力。

達斯在專欄文章寫道，這場惡性循環還會因市場過度集中交易與羊群效應而加速，例如ETF及量化趨勢追蹤模型。

另一個推手則是散戶投資人。他們原本受到「FOMO」（害怕錯過）、「FEMO」（驚人的獲利動能）等思維吸引投入市場，最終，當市場進入「NOGO」（除了退出別無選擇）階段時，恐慌情緒與避險心理便會主導市場。

他認為，這個過程已經開始。跡象包括：SpaceX股票與債券發行價格偏高、投資於未上市股權及私募債權基金開始限制投資人贖回，以及部分高度槓桿產業的違約率持續上升。

相關問題的規模相當龐大。單是AI投資規模，就約為2000年網路泡沫時的17倍，也是2008年次貸房市危機的4倍。

網路泡沫與次貸危機造成的總損失，如果把資產減損、企業倒閉以及財富縮水等因素納入計算，估計分別約為5至6兆美元，以及15至20兆美元。

精華 FAQ

  • 他指出，債務浪潮正在吞噬企業現金流，利息與本金壓力擠壓獲利；一旦資產價格下跌、波動升高，保證金追繳與去槓桿就會連鎖爆發。

  • 包括多層槓桿、ETF與量化追蹤交易、私募基金贖回受限，以及外資持有大量美國資產。當資產下跌時，這些機制會形成賣壓與負向回饋。

  • 因為科技巨頭將大量現金流投入AI，甚至壓縮股息與回購，還需發債或發股籌資。若回報不如預期，可能迫使市場出售其他資產來補洞。

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