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SK海力士赴美掛牌 又引爆槓桿ETF熱潮 分析師憂瘋狗太多

編譯吳孟真／綜合外電
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SK海力士9日在美發行ADR籌得265億美元，創下外國企業赴美上市規模新高。路透
SK海力士9日在美發行ADR籌得265億美元，創下外國企業赴美上市規模新高。路透

南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）在美國掛牌，正為新一波與其股票連動的槓桿型產品上市鋪路。

彭博資訊報導，SK海力士9日在美發行ADR籌得265億美元，成為史上籌資規模第三大首次公開發行股票（IPO），也創下外國企業赴美上市規模新高。這檔ADR預計10日稍晚在那斯達克全球精選市場，以「準上市」形式進行交易，並於13日開始正式交易。

對發行商而言，商機相當明確，因為這開啟了一個全新的潛在市場。ProShares、Leverage Shares與Rex Shares等發行商，準備推出追蹤SK海力士ADR的兩倍槓桿型產品，部分業者也預備推出反向產品。據各發行商官網，至少六檔相關產品預計於下周上市。

與SK海力士掛鉤的槓桿型交易所交易產品（ETP），是市場上最受歡迎產品之一，也對本股在首爾的股價走勢產生了顯著影響。其中，由香港南方東英資產管理發行的一檔產品，在股價近期回落前，規模已逾160億美元，在全球同類產品中居首。

在南韓，SK海力士、三星電子及追蹤兩家公司股價的槓桿型產品，合計成交金額在4.3兆美元的韓股市場中，占比超過七成，進而使韓股Kospi指數劇烈震盪。

摩根資產管理韓股投資組合經理John Cho表示，「部分散戶交易行為日益受到動能驅動，隨著個股ETF快速成長，也推升了大型權值股的成交量與波動性」。但他也說，「槓桿型ETF興起並非好現象，因為這可能反映了景氣循環後期的散戶行為」。

分析師指出，個股槓桿型產品規模過度集中，已開始影響其追蹤標的的股價表現。如今，美國若再推出一批新的槓桿型ETP，將使每日再平衡交易規模進一步擴大，恐加劇股價波動。

精華 FAQ

  • 因SK海力士ADR在美國掛牌後，市場可直接設計連動商品，讓發行商能推出追蹤其股價的2倍槓桿與反向產品，形成新的投資標的與交易需求。

  • SK海力士9日在美發行ADR籌得265億美元，成為史上籌資規模第3大的IPO，也創下外國企業赴美上市規模新高，預計先準上市交易，再正式掛牌。

  • 因槓桿產品會進行每日再平衡，若規模快速擴大且集中於少數個股，將使交易量與價格變動被放大，進一步加劇SK海力士與韓股整體波動。

南韓

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