我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

旅德8中國男迷姦華女 暗語交流被揭密

美股早盤／費半連二漲 美伊緊張受關注 台積電ADR漲1.4%

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在晶片股帶動下，美股9日早盤上漲，但美伊重新升高的緊張也備受投資人關注。 路透
在晶片股帶動下，美股9日早盤上漲，但美伊重新升高的緊張也備受投資人關注。 路透

美股9日早盤小漲，晶片股漲勢幫助抵銷美伊衝突再度升高所造成的市場不安，美軍對伊朗發動了新一波攻擊，恐怕使這場已歷時四個月的衝突繼續延長。

道瓊工業指數9日早盤上漲24點，或不到0.1%；史坦普500和那斯達克綜合指數分別上漲0.4%和0.6%；費城半導體指數連續第二天勁揚，一度大漲約5%；台積電ADR漲1.4%。

美軍8日表示，已對伊朗發動新一波攻擊，以維持荷莫茲海峽開放航行。伊朗則以攻擊科威特和巴林做為回應，加深兩國之間的對立，並對已經脆弱的停火協議造成破局風險。在這場衝突加劇的數小時前，美國總統川普表示，他認為與伊朗之間的暫時停火「已經結束」。

這項消息導致油市出現振盪。在川普發言過後，原油期貨價格一度攀升至兩周來高點，但隨後轉跌。重新升高的緊張也迫使股市投資人重新評估近期的樂觀，認為衝突解決可望支撐風險資產。

近來走勢震盪的晶片股倒為股市提供了支撐，美光早盤大漲6%，Sandisk則大漲逾5%。但軟體股則呈現大跌，IBM和微軟分別下跌4.5%和2%；外電報導指出，星巴克已引進AI來減少對這兩家公司的依賴。

Meta早盤股價也跌約1%。路透引述內部備忘錄報導，該公司將從9月開始生產AI晶片。

精華 FAQ

  • 道瓊工業指數早盤僅漲24點、不到0.1%，史坦普500上漲0.4%，那斯達克綜合指數漲0.6%。整體屬於小幅走高，顯示市場在地緣政治風險下仍維持觀望。

  • 美軍對伊朗發動新一波攻擊，伊朗也回擊科威特和巴林，使停火協議面臨破局風險。川普又表示暫時停火已結束，導致油價震盪，投資人因此重新評估先前對風險資產的樂觀預期。

  • 晶片股成為盤面支撐，美光早盤大漲6%，Sandisk也漲逾5%，費城半導體指數一度大漲約5%。相較之下，IBM與微軟分別跌4.5%和2%，Meta也約跌1%。

美股 伊朗 荷莫茲海峽

上一則

中國擬收緊DeepSeek、月之暗面AI模型管控

延伸閱讀

美光、SanDisk下殺 但三大指數上揚 台積電ADR漲2%

美光、SanDisk下殺 但三大指數上揚 台積電ADR漲2%
川普稱與伊朗的停戰已告終 三大指數全面重挫 費半逆勢漲

川普稱與伊朗的停戰已告終 三大指數全面重挫 費半逆勢漲
科技股壓力緩解 台積ADR飆4% 川普點讚戴爾 微軟跌1.5%

科技股壓力緩解 台積ADR飆4% 川普點讚戴爾 微軟跌1.5%
晶片股遇獲利回吐 美伊也再現緊張 台積電ADR跌3%

晶片股遇獲利回吐 美伊也再現緊張 台積電ADR跌3%

熱門新聞

近年來大舉擴充船隊的法國達飛海運集團（CMA CGM）將在明年底前超越丹麥馬士基（Maersk），成為全球第二大貨櫃航商。路透

馬士基全球第2大貨櫃航商地位不保 最快這時被超車

2026-07-06 09:32
圖為位於紐約證券交易所前方的「無懼女孩」（Fearless Girl）雕像。（美聯社）

7月2日還不是美國國慶日 為什麼美股提前休市？

2026-07-02 23:20
回顧美國過去四分之一世紀的經濟成長紀錄，帶給投資人的報酬成果驚人。(路透)

美建國250周年來 美股平均年報酬率竟這麼高

2026-07-04 11:37
最新研究顯示，生育率下降未必拖累經濟，反而可能帶動生產力提升。（聯合報系資料照片）

少子化拖累經濟是迷思？研究：生育率走低 生產力反而更高

2026-07-07 05:11
晶片大神凱勒。（美聯社）

與台積電模式互別苗頭？晶片大神新創Fab2要量產「小型晶圓廠」

2026-07-06 18:55
SK海力士和其他記憶體晶片股正華麗轉身，躍為全球科技、媒體與電信（TMT）產業價值創造的領導者。（路透）

全球TMT產業領導者大換血 瑞銀：AI基建股將取代「七大巨頭」

2026-07-04 08:10

超人氣

更多 >
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
3生肖得天賜福 身心安寧無疾、晚年安泰

3生肖得天賜福 身心安寧無疾、晚年安泰
黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀

黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀
世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%
港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別

港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別