我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

旅德8中國男迷姦華女 暗語交流被揭密

中國擬收緊DeepSeek、月之暗面AI模型管控

中央社台北9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國新創公司DeepSeek辦公室所在建築外可見DeepSeek AI標誌。(路...
中國新創公司DeepSeek辦公室所在建築外可見DeepSeek AI標誌。(路透)

華爾街日報中文網報導，美國企業染上了一種新的AI癮：追捧較便宜的中國模型。當前DeepSeek和月之暗面等中國公司的AI模型在美國矽谷大受歡迎。但隨著人工智慧霸權之爭日益白熱化，中國政府正考慮收緊對本土技術的管控。

報導指出，DeepSeek和月之暗面（Moonshot AI）等中國企業開發的模型已成為矽谷大小公司日常工作的核心。它們成本更低，成了OpenAI和Anthropic產品的替代方案與補充。

知情人士透露，中國官方近期已與國內生產最強大模型的AI實驗室展開磋商，商討如何保護其寶貴的專有技術。知情人士稱，北京方面擔心，分享部分技術可能會給對手或其他惡意行為者帶來幫助，最終化作攻擊中國的武器。

就在不久前，中國政府還希望鼓勵中國AI模型在全球迅速普及，認為這是中國軟實力的一種體現。許多領先的中國模型都是開源的，這意味著全球任何人都能免費下載，且使用時基本不受限制。如今北京的新思路是：並非所有技術都應向所有人開放。

中國政府一直在密切關注華盛頓方面對Anthropic旗下Mythos的監管舉措，該模型能夠自動檢測網絡安全漏洞。白宮先前禁止外國獲取該模型，迫使Anthropic切斷了所有用戶的訪問權限。最近，白宮又調整了政策，允許部分用戶使用。

對中國監管機構而言，華盛頓方面的政策搖擺強化了一個觀點：政府必須對強大的AI技術保持嚴密控制，以防其在網路戰和生物武器開發等領域遭被濫用。

太平洋兩岸的業內人士普遍認為，中國的頂級模型尚不及美國最優秀的模型。但中國模型通過以極低的成本提供「足夠好」的能力，正在美國贏得青睞。

知情人士表示，中國正在探討的措施包括在實驗室推出模型前實施更嚴格的監管審查。目前，計劃推出生成式AI服務的企業必須通過政府的一項審查程式，該程式側重於安全和防止濫用。

這些人士說，官員們正在考慮，如果審查認定實驗室的產品包含敏感技術，或將要求其推遲公開發布，並限制外國實體等特定層級用戶的訪問權限。

精華 FAQ

  • 北京擔心最強大的AI技術若過度外流，可能被競爭對手或惡意行為者利用，進一步變成網路戰或生物武器相關工具，因此傾向加強保護。

  • 因為它們成本更低，且能提供「足夠好」的能力，成為OpenAI與Anthropic產品的替代或補充，特別適合日常工作與降低使用成本。

  • 消息指出，當局可能對模型上架前加強審查，若判定含敏感技術，便要求延後公開發布，並限制外國實體等特定用戶的使用權限。

矽谷 華爾街 DeepSeek

上一則

美光盤前飆 將融資環球晶德州廠 並擴大投資美國

下一則

美股早盤／費半連二漲 美伊緊張受關注 台積電ADR漲1.4%

延伸閱讀

中國擬限制海外取得尖端AI模型 防關鍵技術外流

中國擬限制海外取得尖端AI模型 防關鍵技術外流
WSJ：中國智譜AI模型 已追上美Anthropic

WSJ：中國智譜AI模型 已追上美Anthropic
中國AI資安能力追上Anthropic 白宮監管反助低價模型崛起

中國AI資安能力追上Anthropic 白宮監管反助低價模型崛起
美國政府和AI業者深入協商 最快下周公布前沿模型自願性規範

美國政府和AI業者深入協商 最快下周公布前沿模型自願性規範

熱門新聞

近年來大舉擴充船隊的法國達飛海運集團（CMA CGM）將在明年底前超越丹麥馬士基（Maersk），成為全球第二大貨櫃航商。路透

馬士基全球第2大貨櫃航商地位不保 最快這時被超車

2026-07-06 09:32
圖為位於紐約證券交易所前方的「無懼女孩」（Fearless Girl）雕像。（美聯社）

7月2日還不是美國國慶日 為什麼美股提前休市？

2026-07-02 23:20
回顧美國過去四分之一世紀的經濟成長紀錄，帶給投資人的報酬成果驚人。(路透)

美建國250周年來 美股平均年報酬率竟這麼高

2026-07-04 11:37
最新研究顯示，生育率下降未必拖累經濟，反而可能帶動生產力提升。（聯合報系資料照片）

少子化拖累經濟是迷思？研究：生育率走低 生產力反而更高

2026-07-07 05:11
晶片大神凱勒。（美聯社）

與台積電模式互別苗頭？晶片大神新創Fab2要量產「小型晶圓廠」

2026-07-06 18:55
SK海力士和其他記憶體晶片股正華麗轉身，躍為全球科技、媒體與電信（TMT）產業價值創造的領導者。（路透）

全球TMT產業領導者大換血 瑞銀：AI基建股將取代「七大巨頭」

2026-07-04 08:10

超人氣

更多 >
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
3生肖得天賜福 身心安寧無疾、晚年安泰

3生肖得天賜福 身心安寧無疾、晚年安泰
黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀

黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀
世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%
港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別

港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別