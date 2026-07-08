全球經濟轉型時期 企業投資人應如何應對？

川普第一任把關稅武器化，矛頭尤其對準占美國便宜、未給美國應有互惠待遇的中國。川普2.0關稅打擊面更廣，砲火幾乎向全世界掃射。路透

美國財政部長貝森特 上月發表一場重要演說，華爾街和經濟學家都未給予足夠的關注。安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗表示，這場演講凸顯川普 政府為今後美國在變遷中的全球經濟體系運作將依照五大原則，勢必給美國家庭、世界各國、全球企業和投資人帶來重大影響。

川普第一任把關稅武器化，矛頭尤其對準占美國便宜、未給美國應有互惠待遇的中國。川普2.0關稅打擊面更廣，砲火幾乎向全世界掃射，攻擊目標大幅擴增，因為意識到新冠疫情暴露供應鏈和關鍵物資網絡的弱點。俄烏戰爭和伊朗 戰爭爆發後，對俄羅斯和伊朗的制裁雖大幅收緊，卻成效不彰，正促使川普政府採取新策略，以「經濟怒火」（Economic Fury）策略取代對付伊朗的「史詩怒火」（Epic Fury）軍事戰略。

然而，川普政府的上述決定顯得亂無章法，華爾街大致視為個案、臨時的決定，甚至把去年關稅髮夾彎戲稱為「川普總是畏縮」（TACO）。

貝森特6月23日在紐約經濟俱樂部的演講，則凸顯出這些政策措施不再像是恣意、即興、亂無章法的決定。貝森特在演說中強調，今後傳統商業利益不再擺在首位，國家安全、美國國內政治乃至地緣政治考量不再退居次位。

他在演說中強調，川普政府的經濟施政將秉持五大核心原則：

一、全國經濟產能攸關國家經濟安全

二、開放的貿易與投資必須嚴格信守平等互惠原則，合作才能持之以恆

三、美國必須主動為將來的新興科技制定標準

四、美國在全球金融體系的主導地位必須維護，並善用它作為治國工具

五、所有經濟治國之道，都必須明顯改善美國大眾福祉

伊爾艾朗在紐約時報發表文章指出，由此看來，最可能的結局，將是川普政府將擴大落實關稅、投資與支付系統「武器化」，用來對付美國的經濟敵手。這將伴隨著更多強有力的產業政策、擴大運用出口限制，並且對第三國施加更大壓力，包括運用次級制裁威脅。

後果將在未來體現於四大層面：

對美國家庭而言，進口產品超級便宜的時代已落幕。今後焦點將從「成本」轉向「供應鏈韌性」。

對其他國家而言，無條件進入美國市場的時代已結束。未來，要想觸及美國消費者，貿易、投資、科技和監管標準都必須向美國看齊。

對企業而言，「正好及時」的生產策略告終，將被「以防萬一」的策略取而代之。換言之，未來將普遍見到備用供應鏈，工廠也將「回岸」，更就近服務美國消費者。

對投資人而言，資產價格與資產類別（例如股票與債券）的關聯性，將更受政府產業政策、軍事戰略、貿易與投資障礙等考量主導，而商業和經濟考量退居次位。因此，投資人或許必須跟著調整投資組合，更著重與國家安全和國內產能相關的類股（包括軍工業），並降低對全球貿易和「咽喉點」曝險大的類股。

伊爾艾朗的結論是，此刻正處於過渡時期，從原先崇尚經濟效率的時代，轉向受地緣經濟和經濟治國考量形塑的時代。對全球經濟與金融市場而言，這是全新的操作系統，必須隨著調整。抗拒改變者將面臨莫大風險：被突如其來的政策轉變、懲罰性關稅和舊有體系崩解衝擊，而措手不及。各行各業的領導人若要在新時代取得決定性的競爭優勢，就必須認清這個現實並積極調適。