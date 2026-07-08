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Information：北京擬准大型AI業者限量採購H200

編譯廖玉玲／綜合外電
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The Information報導，消息人士透露，中國打算允許國內頂尖人工智慧（...
The Information報導，消息人士透露，中國打算允許國內頂尖人工智慧（AI）公司購買輝達（NVIDIA）的H200晶片，儘管數量可能不多。 路透

科技網站The Information報導，消息人士透露，中國打算允許國內頂尖人工智慧（AI）公司購買輝達（NVIDIA）的H200晶片，儘管數量可能不多。

報導指出，中國官員近幾周已告知阿里巴巴、字節跳動和DeepSeek，可能很快就能拿到採購H200的許可。官員也說，這些晶片只能用來訓練。至於能採購的數量，總數可能不到20萬，比這些AI公司今年稍早時要求的數量連一半都不到。

輝達早已獲得美國政府許可，可出售H200到中國市場。輝達執行長黃仁勳今年3月接受CNBC專訪時也說，輝達已獲北京的批准，可以向中國銷售這些晶片。

輝達股價8日在美股開低後震盪，早盤一度上漲近1.5%，最低也曾跌0.95%。

在此同時，一項調查顯示，中國企業正逐漸擺脫輝達，向本地供應商採購人工智慧（AI）加速器。據彭博行業研究7日公布的調查，中國企業主管未來12個月AI加速器預算中將有46%用於購買國內晶片，高於目前的30%；80%的企業主管並表示，今年基礎設施支出超過預算，主要是因為AI相關計畫成本偏高。

黃仁勳 輝達 DeepSeek

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