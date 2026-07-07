高盛：熱門「HALO」交易進入第二階段 看好這些概念股

高盛認為，今年的年度題材「HALO交易」，進入第二階段。路透

高盛 認為，今年的年度題材「HALO交易」，進入第二階段，唱旺美國以外的多家HALO概念股。

高盛策略師Guillaume Jaisson的團隊指出，HALO交易著重於不受AI衝擊的企業，即重資產、低淘汰（Heavy Assets and Low Obsolescence）公司。他們認為，HALO交易仍能持續，理由是實體資產、基礎建設、工業產能，重獲戰略重要性之際，投資人持續在這個領域布局過少。但HALO相關企業必須提高盈餘，贏家和輸家的差別將日益明顯。

Jaisson團隊指出，資料中心、半導體、公用事業、國防支出，將占2026年資本開支總額的40%以上，高於2022年的25%。資本開支集中是HALO周期的推手，反映在AI投資、能源轉型、再次工業化（re-industrialisation）。這支持他們的看法，認為資本開支處於上行周期，而非稍縱即逝的反彈。

該團隊指出，HALO是全球性題材，投資人也應關注其他地區的發展。這或許解釋了非美國市場今年來的亮眼表現。

高盛團隊將HALO題材分成五類，並列出看多企業。一是基建公司，看好義大利國家電力公司（Enel）、能源廠商RWE等。二是基礎原料，看好殼牌、英國石油（BP）等。三是國防航空，唱旺空中巴士、英國航太系統（BAE Systems）等。四是製造與消費平台，青睞Volvo、BMW等。五是科技實體層，看好半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）、英飛凌等。