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高盛：熱門「HALO」交易進入第二階段 看好這些概念股

編譯陳苓／綜合外電
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高盛認為，今年的年度題材「HALO交易」，進入第二階段。路透
高盛認為，今年的年度題材「HALO交易」，進入第二階段。路透

高盛認為，今年的年度題材「HALO交易」，進入第二階段，唱旺美國以外的多家HALO概念股。

高盛策略師Guillaume Jaisson的團隊指出，HALO交易著重於不受AI衝擊的企業，即重資產、低淘汰（Heavy Assets and Low Obsolescence）公司。他們認為，HALO交易仍能持續，理由是實體資產、基礎建設、工業產能，重獲戰略重要性之際，投資人持續在這個領域布局過少。但HALO相關企業必須提高盈餘，贏家和輸家的差別將日益明顯。

Jaisson團隊指出，資料中心、半導體、公用事業、國防支出，將占2026年資本開支總額的40%以上，高於2022年的25%。資本開支集中是HALO周期的推手，反映在AI投資、能源轉型、再次工業化（re-industrialisation）。這支持他們的看法，認為資本開支處於上行周期，而非稍縱即逝的反彈。

該團隊指出，HALO是全球性題材，投資人也應關注其他地區的發展。這或許解釋了非美國市場今年來的亮眼表現。

高盛團隊將HALO題材分成五類，並列出看多企業。一是基建公司，看好義大利國家電力公司（Enel）、能源廠商RWE等。二是基礎原料，看好殼牌、英國石油（BP）等。三是國防航空，唱旺空中巴士、英國航太系統（BAE Systems）等。四是製造與消費平台，青睞Volvo、BMW等。五是科技實體層，看好半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）、英飛凌等。

精華 FAQ

  • HALO指的是重資產、低淘汰的公司，也就是較不受AI快速衝擊、且實體資產與基礎建設比重較高的企業。高盛認為這類公司具戰略重要性，仍有持續受資金配置的空間。

  • 因為資本開支正集中到資料中心、半導體、公用事業與國防等領域，顯示投資主題已從概念延伸到實體投資。高盛也認為非美市場受惠，勝負差距將更明顯。

  • 高盛分成五類看多：基建如Enel、RWE；基礎原料如Shell、BP；國防航空如空中巴士、BAE Systems；製造消費平台如Volvo、BMW；科技實體層如ASML、英飛凌。

高盛

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