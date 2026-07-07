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科技股相對恐慌指數 寫網路泡沫破裂來新高

編譯陳苓／綜合外電
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那斯達克100指數的恐慌指數相對於大盤，站上網路泡沫破裂以來新高。路透
那斯達克100指數的恐慌指數相對於大盤，站上網路泡沫破裂以來新高。路透

那斯達克100指數的恐慌指數相對於大盤，來到網路泡沫破裂來新高，反映科技股走勢震盪之際，市場益發焦慮該類股將再掀波濤。

芝加哥選擇權交易所的那斯達克100波動率指數（VNX），為科技股恐慌指數，今年來持續走高，如今逼近27。現在VNX相對於波動率指數（VIX）的比率，攀上2002年來新高。VIX俗稱恐慌指數，追蹤標普500的選擇權成本，來評估該指數的預期價格波動；VNX則衡量那斯納克100的選擇權成本。

美股大盤相對平靜的表面之下，表現最佳的類股失控震盪，讓外界憂心忡忡。市場擔心那斯達克100指數部位過多，也憂慮該指數3月底來大漲30%，漲幅已多。

截至6日為止，那斯達克100連續六天的漲跌幅超過1%，為2024年8月來持續最久的紀錄。指數上沖下洗之際，SpaceX又定7日納入那斯達克100，可能會引發更多價格震盪。

彭博彙編的實現波動率相關性顯示，過去一個月來，那斯達克100成分股與標普500走勢更趨一致。瑞銀集團的美股衍生商品主管Maxwell Grinacoff認為，這表示AI交易比整體市場更為擁擠，各種策略的主動型經理人都購股，萬一AI交易降溫，較少機構投資人能夠逢低買進，華爾街在拋售時，必須更仰賴散戶敲進股票。

精華 FAQ

  • 重點是那斯達克100的波動率相對VIX創下多年高點，顯示科技股比大盤更不穩定。市場對AI概念股與大型科技股的漲勢感到更焦慮。

  • VIX衡量標普500選擇權成本，常被視為大盤恐慌指數；VNX則衡量那斯達克100選擇權成本，較能反映科技股的預期波動與市場情緒。

  • 因為科技股近期漲幅大、部位集中，若AI題材降溫，主動型基金可能減少逢低承接，屆時市場在拋售時恐更依賴散戶買盤支撐。

美股 那斯達克

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