美股早盤／記憶體股領跌 費半摔5% 台積電ADR跌3.5%

美股7日那斯達克指數由記憶體領跌。（路透）

美股 早盤美光（Micron）、威騰電子等記憶體股重挫7%，拖累費城半導體指數下跌5.59%，科技股掛帥的那斯達克 指數下跌0.95%，史坦普500指數下跌0.23%，道瓊工業指數則持平。台積電ADR下跌3.5%。

晶片製造商股價出現波動始於亞太市場。三星 電子儘管公布亮眼財報，仍未能滿足投資人更高的期待，7日股價一度暴跌11%。三星公布第2季獲利雖大幅成長，但市場對支出及需求前景的憂慮，蓋過獲利成長的利多。

馬斯克的太空公司SpaceX 7日納入那斯達克100指數，SpaceX股價挫逾5%，那斯達克100指數亦下跌1.8%。

其他個股方面，英特爾重挫8.5%；Rivian下殺12%，因該公司宣布發行7,500萬新股來增資。

在經歷前所未有的大漲後，半導體類股正面臨新一波市場檢視。交易員開始質疑其偏高的估值，以及數千億美元投入人工智慧（AI）基礎建設的支出是否能夠持續。市場波動也促使投資人將資金轉向科技業中先前表現落後的族群，以及整體市場中的其他類股。

高盛歐洲One Delta交易主管普里沃羅茨基表示：「儘管三星營業利益大幅優於預期，隔夜市場表現仍然疲弱。這是典型的『利多出盡』走勢——市場一路期待，真正公布後反而失望。」

布蘭特原油上漲0.8%，報每桶72.60美元。荷莫茲海峽及其周邊航運遭受攻擊，再度凸顯這條重要航道船舶航行所面臨的持續風險。

市場人士預期，SpaceX納入那斯達克100指數將引發一些短期波動，但市場對這家火箭與人工智慧公司的看法仍一致偏多。包括摩根士丹利（Morgan Stanley）、高盛集團及瑞銀集團（UBS ）在內，至少六家券商已開始追蹤該公司，並給予相當於「買進」的投資評等。

晨星公司（Morningstar）首席股票策略師菲爾德說：「SpaceX納入那斯達克100指數，今天勢必帶來一些波動，但最終將因流動性改善而有利於股東。短期承受壓力，長期則可望受惠。」

道富環球市場股票研究主管維特曼則認為，最新一波科技股回檔再次帶來逢低布局的機會。她指出，三星的財報再次證明，人工智慧革命所帶動的各項資訊科技需求依然強勁，幾乎沒有止境。目前沒有其他產業具備如此強大的獲利能力。