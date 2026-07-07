我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞工部擬收緊PERM勞工認證系統 綠卡申請恐變難

姚明一家現身紐約 16歲愛女 「目測超過200公分」

美股早盤／記憶體股領跌 費半摔5% 台積電ADR跌3.5%

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股7日那斯達克指數由記憶體領跌。（路透）
美股7日那斯達克指數由記憶體領跌。（路透）

美股早盤美光（Micron）、威騰電子等記憶體股重挫7%，拖累費城半導體指數下跌5.59%，科技股掛帥的那斯達克指數下跌0.95%，史坦普500指數下跌0.23%，道瓊工業指數則持平。台積電ADR下跌3.5%。

晶片製造商股價出現波動始於亞太市場。三星電子儘管公布亮眼財報，仍未能滿足投資人更高的期待，7日股價一度暴跌11%。三星公布第2季獲利雖大幅成長，但市場對支出及需求前景的憂慮，蓋過獲利成長的利多。

馬斯克的太空公司SpaceX 7日納入那斯達克100指數，SpaceX股價挫逾5%，那斯達克100指數亦下跌1.8%。

其他個股方面，英特爾重挫8.5%；Rivian下殺12%，因該公司宣布發行7,500萬新股來增資。

在經歷前所未有的大漲後，半導體類股正面臨新一波市場檢視。交易員開始質疑其偏高的估值，以及數千億美元投入人工智慧（AI）基礎建設的支出是否能夠持續。市場波動也促使投資人將資金轉向科技業中先前表現落後的族群，以及整體市場中的其他類股。

高盛歐洲One Delta交易主管普里沃羅茨基表示：「儘管三星營業利益大幅優於預期，隔夜市場表現仍然疲弱。這是典型的『利多出盡』走勢——市場一路期待，真正公布後反而失望。」

布蘭特原油上漲0.8%，報每桶72.60美元。荷莫茲海峽及其周邊航運遭受攻擊，再度凸顯這條重要航道船舶航行所面臨的持續風險。

市場人士預期，SpaceX納入那斯達克100指數將引發一些短期波動，但市場對這家火箭與人工智慧公司的看法仍一致偏多。包括摩根士丹利（Morgan Stanley）、高盛集團及瑞銀集團（UBS ）在內，至少六家券商已開始追蹤該公司，並給予相當於「買進」的投資評等。

晨星公司（Morningstar）首席股票策略師菲爾德說：「SpaceX納入那斯達克100指數，今天勢必帶來一些波動，但最終將因流動性改善而有利於股東。短期承受壓力，長期則可望受惠。」

道富環球市場股票研究主管維特曼則認為，最新一波科技股回檔再次帶來逢低布局的機會。她指出，三星的財報再次證明，人工智慧革命所帶動的各項資訊科技需求依然強勁，幾乎沒有止境。目前沒有其他產業具備如此強大的獲利能力。

精華 FAQ

  • 主因是美光、威騰電子等記憶體股重挫，帶動費城半導體指數大跌；同時市場開始質疑半導體估值過高，以及AI基礎建設支出能否持續。

  • 台積電ADR下跌3.5%，英特爾重挫8.5%，Rivian因增資消息下殺12%；那斯達克指數跌0.95%，道瓊則大致持平。

  • 三星財報雖亮眼，仍因支出與需求前景疑慮遭到拋售，屬利多出盡；SpaceX納入那指100後短線波動，但券商普遍仍看好其長期表現。

三星 美股 那斯達克

上一則

黃仁勳「豆汁都喝了」也喚不回中企逐漸擺脫Nvidia

下一則

科技股相對恐慌指數 寫網路泡沫破裂來新高

延伸閱讀

美股費半狂瀉近8% 那指大跌2% 美光帶頭重摔 市場驚覺AI熱過頭

美股費半狂瀉近8% 那指大跌2% 美光帶頭重摔 市場驚覺AI熱過頭
美股早盤／OpenAI傳延後掛牌 加劇科技股悲觀氛圍 費半重挫5%

美股早盤／OpenAI傳延後掛牌 加劇科技股悲觀氛圍 費半重挫5%
美股那斯達克跌逾1% Alphabet領大型科技股下挫 但費半續創新高

美股那斯達克跌逾1% Alphabet領大型科技股下挫 但費半續創新高
美股收高AI股領漲 費半反彈2.2% Nvidia稱產品路線圖如期推進

美股收高AI股領漲 費半反彈2.2% Nvidia稱產品路線圖如期推進

熱門新聞

近年來大舉擴充船隊的法國達飛海運集團（CMA CGM）將在明年底前超越丹麥馬士基（Maersk），成為全球第二大貨櫃航商。路透

馬士基全球第2大貨櫃航商地位不保 最快這時被超車

2026-07-06 09:32
圖為位於紐約證券交易所前方的「無懼女孩」（Fearless Girl）雕像。（美聯社）

7月2日還不是美國國慶日 為什麼美股提前休市？

2026-07-02 23:20
回顧美國過去四分之一世紀的經濟成長紀錄，帶給投資人的報酬成果驚人。(路透)

美建國250周年來 美股平均年報酬率竟這麼高

2026-07-04 11:37
香港股權發行市場2026年上半年明顯升溫，瑞銀最新「全球財富報告」，香港人均財富64.8萬美元（約505萬港元），排全球第四位。（中新社）

香港人均財富64.8萬美元全球第4 美國69.6萬美元排名曝光

2026-06-30 22:14
SK海力士和其他記憶體晶片股正華麗轉身，躍為全球科技、媒體與電信（TMT）產業價值創造的領導者。（路透）

全球TMT產業領導者大換血 瑞銀：AI基建股將取代「七大巨頭」

2026-07-04 08:10
記憶體大廠美光（Micron）股價1日重挫 11%，市值蒸發 1,380億美元。(路透)

晶片股Q3開張崩跌跟這兩個因素有關 接下來怎麼辦？

2026-07-01 21:19

超人氣

更多 >
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎
徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠

徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠