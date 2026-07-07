黃仁勳「豆汁都喝了」也喚不回中企逐漸擺脫Nvidia

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編譯任中原／綜合外電
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據彭博行業研究7日公布的調查顯示，中國企業主管未來12個月AI加速器預算中將有4...
據彭博行業研究7日公布的調查顯示，中國企業主管未來12個月AI加速器預算中將有46%用於購買國內晶片。路透

中國企業正逐漸擺脫輝達，向本地供應商採購人工智慧（AI）加速器。據彭博行業研究7日公布的調查顯示，中國企業主管未來12個月AI加速器預算中將有46%用於購買國內晶片，高於目前的30%；80%的企業主管並表示，今年基礎設施支出超過預算，主要是因為AI相關計畫成本偏高。

中國最大的AI基礎設施建構者及主要供應者，包括騰訊、阿里巴巴與華為等，都在為這項轉變進行布局。許多受訪企業也表示他們正在評估海光信息與寒武紀科技等公司所生產的AI加速器。

這項調查的對象包括中國軟體、金融、製造與零售業的60位主管。報告指出，「中國致力於用國內製造的AI半導體來代種外國晶片，正逐漸獲得進展，華為與海光等國內晶片製造業者將受益」。

儘管輝達的產品仍受歡迎，但由於輝達的H20晶片愈來愈難取得，加上國內廠商取而代之，預料輝達的市占率將下降。

彭博資訊報導，中國未來五年將投入約2兆人民幣，在全國各地建立資料中心，政府將擴大醫療及城市管理部門對AI的應用；至少80%的核心科技將由國內廠商供應，包括晶片。發展瓶頸正從運算能力，轉向確保高頻寬記憶體（HBM）供應，以支持資料快速傳輸。

精華 FAQ

  • 主要原因是輝達H20晶片愈來愈難取得，加上國內供應商積極替代，企業在採購上更傾向本土方案，因此輝達在中國市場的優勢正被削弱。

  • 調查指出，中國企業主管未來12個月AI加速器預算中，46%將用於購買國內晶片，高於目前的30%；同時，多數企業也反映今年基礎設施支出已超預算。

  • 文章指出，發展瓶頸正由運算能力轉向高頻寬記憶體HBM供應，因為資料中心與AI應用擴張後，需要更高速的資料傳輸與更穩定的記憶體支持。

黃仁勳 Nvidia 輝達

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路透：DeepSeek正自研AI晶片 降低對外部供應商依賴

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