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科技股壓力緩解 台積ADR飆4% 川普點讚戴爾 微軟跌1.5%

編譯吳孟真／綜合外電
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科技股壓力緩解，美股6日早盤走高。路透
科技股壓力緩解，美股6日早盤走高。路透

隨著油價下跌，科技股壓力暫時緩解，美股6日早盤走高，由晶片與科技股領漲，道瓊創盤中新高後轉為下跌0.2%。投資人也等待本周公布的經濟數據，以尋找美國經濟走向及聯準會（Fed）政策走向的線索。

道瓊工業指數6日早盤一度上漲105點，或0.2%，創盤中新高，但隨後回落至平盤以下；史坦普500和那斯達克指數分別上漲0.5%和0.7%；費城半導體指數漲2.9%，台積電ADR漲4.8%。

博通早盤勁揚5.7%。博通提交SEC文件顯示，該公司將為多代蘋果產品開發並供應一系列客製化ASIC產品，深化雙方長期合作。

資料中心業者TeraWulf股價早盤暴漲17%。此前Anthropic與該公司簽署20年合約，將使用其肯塔基州的資料中心，預計在初始合約期間，可帶來逾190億美元營收。

投資人對AI題材重拾信心，科技股領軍大盤勁揚。追蹤史坦普500科技股的「SPDR科技類股ETF」（代號XLK）上漲逾1%。其中，威騰電子勁揚3%，半導體測試機器人巨頭Teradyne大漲4%；邁威爾科技與甲骨文分別上漲逾3%及逾2%。

其他個股方面，川普在白宮一場活動再度稱讚戴爾電腦，激勵後者揚升6%；微軟Xbox裁員3,200人，並剝離遊戲工作室，早盤股價下跌1.5%。

在此同時，在OPEC+同意提高產量目標，加上重新開放的荷莫茲海峽恢復原油運輸後，油價下跌，也緩解市場對通膨壓力加劇的擔憂。

市場本周將把焦點轉向Fed預計周三（8日）公布的6月會議紀錄。這也是華許主持的首次政策會議紀錄。

精華 FAQ

  • 主要因油價下跌，市場對通膨壓力升溫的擔憂暫時緩解，帶動資金回流科技與晶片族群，推升那指與費半指數上揚，台積電ADR也同步大漲。

  • 博通因將為蘋果多代產品供應客製化ASIC而上漲，TeraWulf則因與Anthropic簽下20年資料中心合約而暴漲，顯示AI相關題材重新吸引投資人。

  • 投資人聚焦Fed將公布的6月會議紀錄，以及本周陸續出爐的經濟數據，藉此判斷美國經濟走向、通膨壓力與聯準會後續利率政策。

微軟 川普 道瓊

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