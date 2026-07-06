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馬士基全球第2大貨櫃航商地位不保 最快這時被超車

編譯林聰毅／綜合外電
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近年來大舉擴充船隊的法國達飛海運集團（CMA CGM）將在明年底前超越丹麥馬士基...
近年來大舉擴充船隊的法國達飛海運集團（CMA CGM）將在明年底前超越丹麥馬士基（Maersk），成為全球第二大貨櫃航商。路透

法國達飛海運（CMA CGM）將在2027年底前超越丹麥航運巨頭馬士基（Maersk），成為全球第二大貨櫃航運商，不僅反映近年航商在船隊擴張與經營策略上的明顯分歧，也象徵全球航運市場的競爭格局正在進一步重組。

達飛海運董事長兼執行長薩德（Rodolphe Saadé）日前接受法國回聲報（Les Echos）專訪說，這家總部位於馬賽的公司將在未來18個月內超越馬士基。但這項日期預測似乎過於保守，根據航運市場研究機構Linerlytica最新推估，依照目前新船的交付進度，達飛最快2027年7月便可正式超越馬士基。

目前，地中海航運（MSC）仍穩居全球貨櫃航運龍頭。根據Alphaliner統計，MSC現有運能約730萬只TEU（20呎標準貨櫃）。馬士基約有470萬只，而達飛有約440萬只，兩者差距已縮小至數十萬只。隨著達飛大量新造船陸續投入營運，預料很快就會追上並超越馬士基。

運能消長背後反映的是兩家公司截然不同的經營策略。達飛積極利用在疫情期間的豐厚收益持續擴充船隊，同時大舉投資港口碼頭、物流、航空貨運及陸運等業務；相較之下，馬士基近年選擇控制船隊規模，將發展重心放在整合物流服務，希望透過海運、倉儲、配送及供應鏈管理等一站式服務提升獲利能力，而非持續追求擴大運力。

Linerlytica的創辦人陳河毓（Hua Joo Tan）表示，馬士基因為本身的策略選擇而遭到競爭對手逐步迎頭趕上。Sea-Intelligence執行長墨菲（Alan Murphy）也指出，馬士基早已明確決定不再以維持全球第二大貨櫃航商地位為優先目標，該公司認為，為保住排名而投入大量資本擴充船隊，其效益並不足以抵銷成本，寧可將資源投入更具長期價值的物流整合業務。

但業界人士認為，馬士基未來可能跌出全球前三名。運費分析平台Xeneta首席分析師桑德（Peter Sand）指出，中國遠洋海運集團（COSCO）未來也有機會追上馬士基。

精華 FAQ

  • 依Linerlytica最新推估，在目前新船交付進度下，達飛最快可於2027年7月正式超越馬士基；若依達飛董事長說法，則約在未來18個月內完成。

  • 馬士基認為，為保住排名而投入大量資本擴船隊，效益不足以抵銷成本，因此選擇控制運能，把資源轉向海運、倉儲、配送與供應鏈整合等物流服務。

  • 業界認為馬士基未來甚至可能跌出前三名，因為中國遠洋海運集團（COSCO）也有機會追上；目前全球龍頭仍是運能約730萬TEU的MSC。

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