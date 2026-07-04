紐時專欄作家：美股百年教訓 市場愈火熱 損失愈龐大

紐約時報專欄作家Jeff Sommer撰文表示，過去百年來，讓投資人損失最慘重的案例，往往發生在市場最亢奮的時期。(路透)

紐約時報 專欄作家Jeff Sommer在其專欄中撰文指出，長期研究發現，過去百年來，讓投資人損失最慘重的案例，往往發生在市場最亢奮的時期。在市場沉醉於人工智慧（AI）狂熱的此時，這項研究的結果發人深省。

他引述亞利桑納州立大學凱瑞商學院教授貝森賓德的研究，指出自1926年以來，美股 最大的輸家以科技公司居多，包括在達康時代和2007年次級貸款危機爆發前夕事業蒸蒸日上的公司，許多都在泡沫爆裂後轟然垮台。例如，達康時代的電信巨人世界通訊（WorldCom）和朗訊科技（Lucent Technologies），以及在金融危機中瀕臨倒閉的Wachovia銀行（2008年被競爭對手富國銀行併購）。

另有兩個害投資人血本無歸的惡例，數年前才上市，都是電動車公司，股價在首次公開發行股票（IPO）後飛漲，反映投資人對這個新興產業抱持美麗的憧憬，不料卻掉落虧損深淵。一家是在那斯達克上市的越南電動車公司VinFast Auto。另一家是Rivian，根據貝森賓德教授估算，從2021年11月上市到去年12月止，投資人已蒙受858億美元的損失。

這些股價表現從炫爛變淒慘的公司，先是吸引投資人巨額的資金，然後讓持股人眼睜睜看著股票價值蒸發，變得一文不值。

例如世界通訊，在貝森賓德檢視的29,080支股票中墊底，2002年該公司因爆發會計詐欺醜聞而聲請破產，抹去1,145億美元的股東財富。

這不是小數目，但只相當於過去百年來股市創造總財富的0.13%。

相形之下，過去一世紀以來，投資人的獲利幾乎全靠一小撮菁英股的貢獻，例如蘋果、輝達（Nvidia）和微軟公司。以蘋果為例，這個百年來最大的美股贏家，已為投資人創造了超過5兆美元的財富，相當於所有股市財富的5.5%。

為什麼排名倒數第一的公司帶給投資人嚴重的損失，與排名第一公司帶給投資人巨大的利得相比，竟顯得小巫見大巫？這是因為，股票投資人再怎麼虧錢，頂多賠掉100%（除非借錢買股），但頂尖贏家股可為投資人賺進的報酬，理論上而言，卻是無限大。不過，即使賠錢股造成的損失相對較小，但因市場上輸家股總數遠大於贏家股，所以損失加總起來依然可觀。

市場不對稱性也展現在另一方面：大贏家股為投資人創造的獲利，高於大輸家股帶來的損失。具體來說，敬陪末座的十支股票，合計帶給投資人的損失，不到百年來股市財富毀滅總額的1%；對照下，高踞前十名的公司，包括輝達、微軟、亞馬遜、Alphabet等重量級公司，合計貢獻了美國股市百年來所有財富創造的29%!

也就是說，市場上成千上萬支股票，其實並不值得投資。貝森賓德的研究顯示，美國股市中超過96%的股票幾乎沒給投資人帶來任何價值，絕大多數的報酬率欠佳，甚至比不上美國1月期國庫券平均3.3%的報酬率。唯有少數的股票，能讓投資人致富。

所以，美股百年來提供什麼教訓？首先，股票投資偏向虧錢，所以最好分散化。因為若是擇股投資，很容易選到輸家股。當然，若是像巴菲特那種選股奇才，就另當別論。

第二個教訓是：買進價位很重要。在AI狂潮把熱門股推上新高峰的今天，這或許特別值得深思。

企業或許提供很棒的概念，執行力也強，且無醜聞纏身。但這些還不夠，如果進價太高昂，也不能為持股人創造財富，到頭來可能淪為股市史上最糟的財富毀滅者。