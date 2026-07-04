川普靠加密幣大賺 近百萬錢包地址買川普迷因幣卻虧損

川普加密幣。(美聯社)

加密幣分析公司最新報告顯示，買進川普 迷因幣的散戶投資人多半虧錢，相較於美國總統川普去年靠加密幣大賺逾6億美元，形成鮮明對比。

紐約時報 報導，根據區塊鏈分析平台Nansen最新發布的報告，截至今年6月底，將近100萬買了川普迷因幣的錢包地址，總計蒙受超過38億美元的損失。

財務揭露文件顯示，川普2025年光是與加密幣相關的收入就達到6.36億美元。

川普2024年競選總統期間開始擁抱數位貨幣。他與兒子創立世界自由金融公司（WLF），不久開賣代幣「$WLFI」，後來價值已崩跌。川普上任三天後，另宣布打著自己名號的迷因幣，稱為「川普幣」（$TRUMP），還在社群媒體上向支持者推銷說：「現在是時候慶祝我們所代表的一切：勝利！加入我的專屬川普社群。取得你們的$TRUMP，現在！」

如今回顧，上述投資建議顯然很糟。Nansen的資料顯示，截至6月底止，988,905個購入川普迷因幣的錢包地址已虧錢，相當於每三人就約有兩人不賺反賠。這988,905個電子錢包合計損失38.1億美元，包括尚未脫售但呈現帳面虧損者。

川普幣3日交易報價1.76美元，已比顛峰價位75.35美元崩跌97%。