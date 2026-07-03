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台灣股民需求熱…彭博：元大證券找錢 尋求13億元聯貸

編譯陳律安／綜合外電
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台灣最大券商元大證券及旗下子公司正透過兩筆聯貸案籌資，金額最高達新台幣420億元...
台灣最大券商元大證券及旗下子公司正透過兩筆聯貸案籌資，金額最高達新台幣420億元（13億美元）。示意圖（歐新社）

知情人士透露，台灣最大券商元大證券及旗下子公司正透過兩筆聯貸案籌資，金額最高達新台幣420億元（13億美元）。這項籌資案凸顯在全民瘋台股之際，對金融服務的需求大增。

彭博資訊報導，因事未公開而要求匿名的知情人士說，元大證券已接洽銀行參與一筆新台幣250億元聯貸案，且依據市場反應，金額可提高至新台幣300億元。知情人士說，元大證券旗下元大證券金融公司也正在尋求一筆新台幣100億元聯貸案，金額可提高至新台幣120億元。兩筆貸款年期均為三年。

元大證券這筆貸款總額，高於該公司5月與銀行洽談時尋求的新台幣100億元，凸顯隨著投資人湧入台股，證券業的資金需求日增。台灣股市匯集了全球人工智慧建設（AI）的關鍵供應商。全台券商正擴大舉債，試圖自銀行取得流動性，以滿足投資人為買股及其他金融服務所需的資金需求。

知情人士說，元大最新借款將用於強化營運資金需求，並償還部分債務。元大證券這筆貸款利率將按Taibor加37個基點計息，並可依特定ESG標準最多減少2個基點，並設有1.7%的利率下限。

元大證券與元大證金拒絕回應彭博資訊的置評請求。

精華 FAQ

  • 元大證券與旗下子公司共透過兩筆聯貸籌資，最高合計可達新台幣420億元，約13億美元，年期均為三年，規模明顯高於先前洽談金額。

  • 知情人士指出，元大最新借款將用於強化營運資金需求，並償還部分債務，以因應投資人湧入台股後，券商對流動性與金融服務資金的增加需求。

  • 元大證券這筆貸款利率將按Taibor加37個基點計息，若符合特定ESG標準，最多可再減少2個基點，且整體利率設有1.7%的下限。

利率 貸款

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