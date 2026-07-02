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美就業遠遜預期紓緩升息壓力 道瓊創新高 費半跌5.4%

編譯劉忠勇／綜合外電
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美國市場3日(周五)逢國慶日休市。周線而言，道指上漲約2%，史坦普500指數上漲...
美國市場3日(周五)逢國慶日休市。周線而言，道指上漲約2%，史坦普500指數上漲1.8%，那斯達克指數上漲2.1%。(路透)

美股2日收盤漲跌互見，6月非農就業數據遠遜預期，壓低市場對聯準會（Fed）升息的押注，道瓊工業指數應聲大漲，創下收盤歷史新高；但費半指數連續二日重挫，拖累那斯達克指數和史坦普500指數。

道瓊工業指數上漲594.83點，漲幅1.1%，收報52,900.07點，創歷史新高；史坦普500指數幾乎不動，收報7,483.24點；那斯達克綜合指數下跌207.36，跌幅0.8%，收在25,832.67點。就周線而言，道指上漲約2%，史坦普500指數上漲1.8%，那斯達克指數上漲2.1%。美國市場3日(周五)因國慶日休市。

費城半導體指數大跌5.4%，兩日累計跌幅擴大至11%，周線跌4.4%。邁威爾科技（Marvell Technology）大跌9.8%，美光和英特爾（Intel）各跌5.5%和5.3%，台積電ADR跌2.3%。

Granite Wealth Management董事總經理薩羅（Bruce Zaro）指出，晶片股今年大漲後，投資人可能正在獲利了結。費半指數今年來仍累計上漲約78%。

西德州中級原油（WTI）下跌0.8%，報每桶68.69美元。日圓在市場預期日本當局可能出手干預的背景下走強，美元兌日圓升至161.14。美國10年期公債殖利率上升0.3個基點至4.477%。美元指數下跌0.5%。黃金上漲1.1%，報每英兩4,112.70美元。

美國勞工部公布，6月新增就業僅5.7萬人，約為市場預期11萬人的一半，亦低於5月下修後的12.9萬人，終結了連續三個月就業增逾10萬人的走勢。失業率從4.3%微降至4.2%，但經濟學家提醒，這主要反映勞動力參與率下滑至61.5%，降至2021年初以來最低，而非就業市場走強。

芝商所FedWatch工具顯示，數據公布後市場下調升息預期，9月升息機率從64.1%降至55%，年底前升息機率亦降至約78%。

50 Park Investments執行長薩爾漢（Adam Sarhan）提醒：「就業報告並不意味著通膨疑慮已然消退，只是減輕了聯準會短期升息的壓力，」

瑞銀首席投資辦公室的杜賓斯基（Andrew Dubinsky）說：「勞動市場仍在擴張，但已不再過熱，讓聯準會得以在評估通膨壓力的同時保持觀望。若通膨繼續按預期回落，決策者今年下半年幾乎沒有理由打破按兵不動的立場。」

蘋果上漲4.8%，日經報導稱蘋果計劃推出五款新iPhone機型。

特斯拉第2季全球交付量年增24.9%、優於預期，股價仍重挫7.5%，創近一年來最大單日跌幅，原因在於消息公布前股價已大幅提前反映。

Rivian Automotive上漲8.4%，創三個多月來最大單日漲幅，原因是交車量超出預期且上修全年展望。

Strategy上漲7.9%，轉型計畫持續提振股價。Bending Spoons（Vimeo母公司）大跌11.3%，回吐前一日那斯達克掛牌首日大漲40%的部分漲幅。歐盟最高法院維持對谷歌Android系統的46.9億美元罰款後，Alphabet小跌0.5%。

精華 FAQ

  • 因新增就業僅5.7萬人，遠低於預期，市場因此認為聯準會短期內升息壓力下降，帶動道瓊大漲並創新高。

  • 晶片股今年先前漲幅已大，部分投資人趁利多消息出現後獲利了結，加上費半估值偏高，導致指數兩日累計重挫。

  • 蘋果因新iPhone消息上漲，Rivian受交車與展望提振走高；特斯拉則因預期已反映而重挫，Marvell與美光也明顯下跌。

史坦普500 聯準會 那斯達克

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