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AI交易要崩了嗎？小摩示警 出現網路泡沫爆裂前類似情況

編譯黃淑玲／綜合外電
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小摩分析師示警，股市的人工智慧（AI）交易出現類似網路泡沫爆裂前的分歧走勢。 ...
小摩分析師示警，股市的人工智慧（AI）交易出現類似網路泡沫爆裂前的分歧走勢。 路透

摩根大通（小摩）分析師杭特（Jason Hunter）在最新的分析報告中指出，AI硬體股與AI資本支出大戶的股價出現日益分歧，類似情況在1999年網路泡沫爆裂前也出現過，他示警市場潛藏修正風險。

杭特說，1999年那時，在網際網路領域有著重度資本支出的公司，股價開始從高點下跌，同時間，供應網路通訊設備公司則在「拋物線式成長」，非常蓬勃。接著，距離首次注意到這種分歧不到一年的時間，網路泡沫在2000年初爆裂。

對照現在的AI交易，AI硬體股與一些AI最大支出者的股價表現，也開始分離。

杭特以Meta微軟（Microsoft）這兩大AI資本支出公司為例，今年1月以來兩家公司的股價備受打擊，今年至今跌幅分別為5%和18%。微軟6月還寫下2000年以來最慘的月線下跌。投資人質疑巨額支出的變現能力，懲罰他們。

晶片股今年大部分時間則仍表現強勁。費城半導體指數已飆升87%，第2季是有史以來表現最好的一季。其他AI相關硬體公司的股價今年也很耀眼，像是記憶體類股，大幅走高，Roundhill記憶體ETF自4月成立以來已大漲141%。

杭特在1日發出的這份報告中寫道：「目前分歧日益擴大，超大規模雲端服務商（hyperscalers）完全負面的股價表現，讓人聯想到1999年至2000年的動態。」他表示，要重點觀察雲端大咖的股價，是否能在今年夏天站穩腳跟，降低入秋後市場因為情緒或是部位調節而挫低的風險。

根據各公司對外宣布的數據，Meta、微軟、亞馬遜（Amazon）和Google母公司 Alphabet這四家在AI領域支出最大的公司，今年合計資本支出將高達7,250億美元。高盛預測，到2029年時，這些公司的AI資本支出可能超過日本這些主要經濟體的國內生產毛額（GDP）。

精華 FAQ

  • 分析師認為，AI硬體股與AI資本支出大戶的股價開始明顯分離，情況與1999年網路泡沫前的走勢相似，因此提醒市場可能累積修正風險。

  • 報告以Meta與微軟為例，兩家公司今年以來股價都遭受打擊，市場也質疑巨額AI支出的變現能力，進而對其股價形成壓力。

  • 晶片股與記憶體類股今年表現依舊亮眼，費城半導體指數大漲，Roundhill記憶體ETF也自成立以來強勢上揚，顯示資金仍偏好硬體題材。

微軟 Meta

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