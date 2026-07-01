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華許不露利率口風 專家：他的抗通膨策略連川普也支持

編譯湯淑君／綜合外電
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聯準會主席華許。(路透檔案照)
聯準會主席華許。(路透檔案照)

全球投資人本周面臨兩大挑戰，包括聯準會（Fed）主席華許1日在歐洲發表演說，以及2日公布的美國6月非農就業報告，都可能提供市場研判未來利率走向的線索。分析師認為，種種跡象顯示Fed年底前可能升息，且華許似已擬有一套升息策略，讓痛恨通膨的債市和主張降利率的美國總統川普都能接受。

美債殖利率、美元挺升 反映Fed利率看升

華許1日將出席歐洲央行（ECB）在葡萄牙舉行的年度論壇，首次以Fed主席身分與歐、英、加等國央行總裁同台。全球將密切關注華許即將發表的演說，從中找尋可能透露Fed今年將升息的蛛絲馬跡。

市場已提前反應。在7月第一個交易日，追蹤美元兌一籃貨幣走勢的ICE美元指數1日早盤挺升0.3%，升上101.52。基準的美國10年期公債殖利率攀升6.31個基點至4.485%。

聯邦資金市場交易員正加碼押注Fed今年將升息，最快可能7月就出手。期貨價格反映，交易員預料Fed本月稍後提高利率的機率約33%，9月升息機率更上看88%。

東方匯理銀行策略師佛瑞斯特說：「在華許今日稍晚發表演說和美國非農就業報告明天出爐前，美債殖利率走高，賦予美元廣泛的支撐力量。」

華許國際舞台首秀 是否維持「鷹」調受關注

負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）訂於本月28日至29日開會，一般預料本月升息機率仍低，僅約三分之一，但在華許6月17日首度主持Fed記者會之前，那個機率幾乎等於0%。華許在記者會上八度提及「物價穩定」、抱怨通膨率仍遠高於Fed的2%目標，還從政策聲明中移除未來利率「偏寬鬆」的措詞，讓市場普遍解讀為Fed「轉鷹」。

這正是為什麼，華許1日在葡萄牙的發言備受全球矚目。這是華許首次以Fed主席身分在國際舞台上談論經濟議題。

許多分析師認為，華許未來調整利率的第一步，將是傾向升息，而非降息。因為華許若要取信於華爾街，以及Fed其他決策官員，就必須先建立起抗通膨公信力。Renaissance總經研究公司首席經濟學家杜塔說：「他可能必須先丟給鷹派人士一根骨頭。」

就Fed術語而言，「鷹」指的是高階官員承諾提高利率打通膨，即使這麼做可能傷害經濟，比方說導致失業率升高，也在所不惜。

問題是，華許5月接掌Fed之前，抗通膨意志受到質疑，畢竟他在獲得Fed主席提名前，曾公開對美國總統川普力促Fed降利率表示支持。川普一再砲轟前任主席鮑爾不積極降息。

諷刺的是，華許長久來被視為Fed鷹派，這種印象可回溯至2006年至2011年他擔任Fed理事期間。有些分析師認為，華許今後將回歸他的「真本色」。

華許或已擬好策略 兼顧抗通膨公信力與安撫川普

華爾街知名經濟學家暨Fed觀察家雅德尼則提出不同論點。雅德尼認為，華許和美國財長貝森特已說服川普相信，降低借貸成本最好的辦法，就是口頭上對通膨撂狠話，甚至在必要時提高短期聯邦資金利率。

雅德尼在新發布的研究報告中寫道：「貝森特和華許是同一團隊的隊友。」

那麼，這套策略怎麼運作？

雅德尼解釋，較長期的利率，例如房貸利率和企業貸款利率，未必會隨Fed調降聯邦資金利率（屬短期利率）而降下來；如果Fed抗通膨決心備受懷疑，長期利率甚至可能不降反升。Fed去年下半年一連三次決議降利率後，今年元月10年期美債殖利率照升不誤，即為明顯例證，因為投資人仍擔心通膨居高不下。

許多重要的貸款類型，包括房貸，是與美國10年期公債殖利率連動。一旦這種指標利率走高，將不利經濟。

假定雅德尼看法正確，華許的策略應該是：公開表明抗通膨強硬立場，甚至在必要時提高短期利率，盼能藉此壓抑長期借貸成本。這麼做的目標是協助維繫經濟成長，同時安撫川普。

投資人1日能否確認華許真正的意圖？分析師認為，華許或許會更加闡述自己的觀點，但不會透露太多。畢竟華許在首場Fed會後記者會上就表明，Fed公開發言太多的弊大於利。他說：「關於我們接下來要怎麼做，恕我不能提供任何前瞻指引。」

果然，華許1日重申不愛「前瞻指引」，並未針對7月升不升息提供任何暗示。

精華 FAQ

  • 因為這是他以Fed主席身分首次在國際舞台發言，投資人希望從中判斷他對通膨與利率的態度，尤其是否暗示今年仍可能升息。

  • 美元指數與美國十年期公債殖利率同步走高，期貨市場也反映七月升息機率約三分之一、九月升息機率接近九成，顯示預期升溫。

  • 分析師認為他可能先以強硬抗通膨言論建立公信力，必要時甚至升息，藉此壓低長期借貸成本，同時避免與川普的降息期待正面衝突。

華許 川普 殖利率

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