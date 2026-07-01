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晶片股遇獲利回吐 美伊也再現緊張 台積電ADR跌3%

編譯易起宇／綜合外電
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美股早盤1日下跌，晶片股因遭投資人獲利回吐而下跌，美伊關係也再現烏雲。 美聯社
美股早盤1日下跌，晶片股因遭投資人獲利回吐而下跌，美伊關係也再現烏雲。 美聯社

美股1日早盤下跌，投資人拋售上半年表現亮眼的晶片股，新出現的美伊緊張也讓中東地區的和平，再度蒙上烏雲。

道瓊工業指數下跌182點，或0.3%；史坦普500和那斯達克指數分別跌0.5%和0.9%；費城半導體指數跌3%；台積電ADR跌3%。

在晶片股上半年破紀錄大漲後，投資人下半年第一天就對該類股進行獲利了結。美光早盤跌6%，Sandisk則下跌7%。

爆發敵對行動後，伊朗當局表示，將不會與飛抵中東地區的美國特使會面。雖然也有知情人士和伊朗官員指出，美國和伊朗將在多哈舉行技術性會談，但各方說法相反暗示，關係要有突破恐怕很難。

投資人也正在擔心，美國聯準會（Fed）可能會必須要調升利率並維持在高水準，以控制通膨。據LSEG彙整數據，市場預期Fed今年底前將至少升息一次。

對升息的不安也有一部分來自5月上任的新主席華許。他首次主持的決策會議上，放棄對央行的近期行動提供任何前瞻性指引。他今天和其他央行行長一起出席葡萄牙的歐洲央行論壇。

經濟數據方面，有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國民間企業6月增聘9.8萬人，低於市場預期的11萬人，也低於5月的12.2萬人。

精華 FAQ

  • 主要因投資人對上半年大漲的晶片股進行獲利回吐，加上美伊再度緊張，帶動風險偏好下降，使道瓊、標普、那指與費半同步走低。

  • 費城半導體指數下跌3%，台積電ADR也跌3%；個股方面，美光早盤跌6%，Sandisk下跌7%，顯示資金明顯撤出先前強勢族群。

  • 除了中東局勢不確定，投資人也擔心Fed為壓制通膨而維持高利率，LSEG數據顯示今年底前仍可能至少再升息一次。

美股 那斯達克 伊朗

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