金價後市是漲或跌？WGC：由利率和地緣政治情勢決定

世界黃金協會（WGC）預測，黃金下半年將迎來重大轉折，未來金價走勢可能取決於地緣政治發展、利率和投資信心。路透

世界黃金協會（WGC）預測，黃金下半年將迎來重大轉折，未來金價 走勢可能取決於地緣政治發展、利率和投資信心。

WGC在1日發布的「2026年中展望」報告中表示，若地緣政治或經濟情勢惡化，或利率預期顯著轉變，近來走跌的金價仍可能重拾上漲動能；不過，唯有在全球經濟大幅減緩的情況下，金價才可能重新站上每英兩4,500美元價位。

另一方面，美元升值、央行大舉升息，以及投資人風險胃納改善，仍是金價面臨的主要逆風，可能使金價進一步下跌。若是金價一直低於每英兩4,000美元價位，可能觸動進一步賣壓。

然而，觀察歷史趨勢，金價若是從目前價位再跌超過10%、跌入「修正」領域，反倒可能刺激長期買盤介入，吸引包括央行、機構投資人和消費者等買家逢低承接。

金價今年上半年創新高逾12次，包括元月下旬寫下每英兩5,405美元的歷史最高紀錄，但在6月大幅回落，一度觸及4,002美元低檔。這麼一跌，使金價年初迄今由紅翻黑，跌幅達7%，但黃金仍是過去一年來表現最佳的資產類別之一。

以目前價位來看，金價反映市場投資人預料會發生兩件事：一，美國聯準會（Fed）今年至少會提高利率一次，同時英格蘭銀行（BoE）、日本銀行（BOJ）和歐洲央行（ECB）也將緊縮貨幣政策；二，美國通膨率可能已在第2季觸頂，峰值大約在3.9%上下。

這兩項條件若持續不變，今年底前，金價可望在每英兩4,100美元漲或跌5%區間震盪。