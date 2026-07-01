我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼、議會達成新財年預算協議 住房券擴大分2年加碼

曼哈頓18條街 冠名NBA尼克隊奪冠英雄

金價後市是漲或跌？WGC：由利率和地緣政治情勢決定

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界黃金協會（WGC）預測，黃金下半年將迎來重大轉折，未來金價走勢可能取決於地緣...
世界黃金協會（WGC）預測，黃金下半年將迎來重大轉折，未來金價走勢可能取決於地緣政治發展、利率和投資信心。路透

世界黃金協會（WGC）預測，黃金下半年將迎來重大轉折，未來金價走勢可能取決於地緣政治發展、利率和投資信心。

WGC在1日發布的「2026年中展望」報告中表示，若地緣政治或經濟情勢惡化，或利率預期顯著轉變，近來走跌的金價仍可能重拾上漲動能；不過，唯有在全球經濟大幅減緩的情況下，金價才可能重新站上每英兩4,500美元價位。

另一方面，美元升值、央行大舉升息，以及投資人風險胃納改善，仍是金價面臨的主要逆風，可能使金價進一步下跌。若是金價一直低於每英兩4,000美元價位，可能觸動進一步賣壓。

然而，觀察歷史趨勢，金價若是從目前價位再跌超過10%、跌入「修正」領域，反倒可能刺激長期買盤介入，吸引包括央行、機構投資人和消費者等買家逢低承接。

金價今年上半年創新高逾12次，包括元月下旬寫下每英兩5,405美元的歷史最高紀錄，但在6月大幅回落，一度觸及4,002美元低檔。這麼一跌，使金價年初迄今由紅翻黑，跌幅達7%，但黃金仍是過去一年來表現最佳的資產類別之一。

以目前價位來看，金價反映市場投資人預料會發生兩件事：一，美國聯準會（Fed）今年至少會提高利率一次，同時英格蘭銀行（BoE）、日本銀行（BOJ）和歐洲央行（ECB）也將緊縮貨幣政策；二，美國通膨率可能已在第2季觸頂，峰值大約在3.9%上下。

這兩項條件若持續不變，今年底前，金價可望在每英兩4,100美元漲或跌5%區間震盪。

精華 FAQ

  • WGC認為金價後市不是單看單一因素，而是由地緣政治、利率預期與市場信心共同決定；若情勢惡化，金價有機會重新獲得上漲動能。

  • 美元升值、主要央行持續升息，以及投資人風險胃納改善，都是金價的逆風；若金價長時間低於每英兩4000美元，還可能引發更多賣壓。

  • WGC指出，若金價自目前水準再跌超過10%，進入修正區間，反而可能吸引央行、機構與消費者逢低買進，形成長期承接力道。

金價

上一則

股價一起漲跌…SpaceX和特斯拉成雙胞胎？未來表現引關注

延伸閱讀

國際金價連4月收黑 上季慘跌14%

國際金價連4月收黑 上季慘跌14%

金價又摜破4000美元 連四個月下跌累計猛摔25%

金價又摜破4000美元 連四個月下跌累計猛摔25%
多國央行 未來1年有意增持黃金

多國央行 未來1年有意增持黃金
Fed恐升息 金價跌破4000美元

Fed恐升息 金價跌破4000美元

熱門新聞

中國智譜發表的AI大模型GLM-5.2已可與Anthropic和OpenAI並駕齊驅，且股價飆漲，震驚矽谷。圖為智譜開發的小龍蝦。（路透）

中國大模型「智譜」獲評全球第1 震撼矽谷

2026-06-24 02:28
費城半導體指數周一創新高後，周二竟大跌逾千點，重挫近8%，30檔成分股全數收黑。圖為美股期貨與選擇權交易員。(路透)

整理包／全球晶片股為何慘遭血洗？還會再崩嗎？五大因素一次看

2026-06-23 21:16
中國積極推動人民幣國際化，已在貿易結算、CIPS與數位人民幣等面向建立替代金融體系，但仍受資本管制、使用網絡有限等因素影響。（路透）

人民幣國際化卡關 歐學者：很少人會選擇中國金融工具

2026-06-25 08:59
從南韓到美國，全球晶片股23日重挫，費城半導體指數當日收跌近8%。(路透)

晶片股大跌該逃嗎？華爾街大多頭：往例顯示買進機會來了

2026-06-24 08:54
美軍中央司令部表示，伊朗無人機攻擊荷莫茲海峽一艘貨輪後，美軍對伊朗發動空襲。畫面顯示一處不明地點發生爆炸並升起濃煙。 （路透）

伊朗襲擊長麗輪惹怒川普 下周開盤前先回顧這五件國際大事

2026-06-27 06:10
馬斯克（Elon Musk）在成為全球首位兆元（美元）富豪寫下歷史後，不到兩周時間，隨著SpaceX與特斯拉股票賣壓湧現，其身家如今已跌回1兆美元以下。（路透）

SpaceX賣壓湧現 馬斯克從全球首位兆元富豪寶座跌落

2026-06-24 15:52

超人氣

更多 >
空戰英雄沉淪 赴中密訓解放軍 又洩漏美軍情報

空戰英雄沉淪 赴中密訓解放軍 又洩漏美軍情報
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法