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「賣腎不賣幣」神話破滅 Strategy擬賣12.5億美元比特幣

編譯吳孟真／綜合外電
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囤幣業者Strategy共同創辦人兼董事長塞勒（Michael Saylor）。...
囤幣業者Strategy共同創辦人兼董事長塞勒（Michael Saylor）。路透

囤幣業者Strategy 29日公布，將對支撐其比特幣投資策略的融資模式進行重大改革，讓公司有更大權限能出售比特幣、回購股票，並維持流動性，主因多年來的融資模式，面臨日俱增的壓力。

彭博資訊報導，Strategy表示，最多可能出售12.5億美元的比特幣，以擴大現金儲備，並分別針對普通股及特別股，各設立最高10億美元的庫藏股計畫；此外，未來將更審慎發行普通股，尤其是在股價接近或貼近其持有的比特幣價值時。

消息傳出，Strategy普通股29日早盤應聲上漲3%。

Strategy的普通股與特別股近來隨比特幣同步重挫，削弱其多年來的融資優勢，也就是藉發股籌資，再將資金持續投入、大買比特幣。而這波跌勢也日益引發市場質疑，這個融資模式是否能在長期低迷的市場環境中持續運作。

相較於主要以發行新股為不斷擴大的比特幣買盤籌資，Strategy如今保留更大的彈性，以便在市場募資吸引力下降時，維持流動性、買回折價的股票，並出售比特幣變現。

Strategy在2025年開始發行特別股，原讓共同創辦人兼董事長塞勒（Michael Saylor）得以在不稀釋普通股股東利益的情況下，持續籌資買進比特幣。不過，該公司特別股已跌破75美元，遠低於其100美元的票面價值。一旦跌破這項門檻，Strategy透過特別股籌資買比特幣，將不再具有經濟效益。

Strategy的市場淨值倍數（mNAV，公司市值 / 加密資產淨值）在上周五（26日）正式跌破1，顯示該公司已失去融資優勢。Strategy股價過去一年重挫近80%。

Strategy董事會也制定新政策，規定公司須維持最低現金儲備，規模不小於未來12個月特別股預估股利及利息支出的總額。

本月初，Strategy披露已出售32枚比特幣，是該公司2022年以來首次打破「只買不賣」的慣例。儘管這筆交易金額僅約250萬美元，與510億美元的整體持有規模相比微不足道，但象徵意義重大。此外，這個時機也格外值得關注，因比特幣需求日益依賴Strategy等機構買家支撐。

塞勒去年在X上表示，「非不得已就賣掉一個腎吧，但要保留比特幣」（Sell a kidney if you must, but keep the Bitcoin.），在網上掀起爭議。

如今這個市場敘事已被打破，恐進一步加劇比特幣賣壓，拖累加密貨幣市場劇烈震盪。

精華 FAQ

  • 主要因股價與特別股價格同步下跌，mNAV也跌破1，讓發股籌資再買幣的模式失去吸引力，公司因此改以更高彈性維持流動性。

  • Strategy表示，最多可能出售12.5億美元比特幣擴大現金儲備，同時對普通股與特別股各設最高10億美元庫藏股計畫，以支撐股價與資金調度。

  • Strategy打破只買不賣的形象，象徵比特幣企業囤幣神話受挫，若後續持續賣幣，可能加劇市場賣壓並拖累加密貨幣價格波動。

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