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上市公司市值占比前10名 有沒有AI明星差很大

編譯黃淑玲／綜合外電
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台股因為有台積電這顆AI明星，加權股價指數今年已漲54%。 路透
台股因為有台積電這顆AI明星，加權股價指數今年已漲54%。 路透

因為欠缺人工智慧（AI）明星公司，中國大陸、印度香港股市的前十大公司市值占比，都比一年以前下降。而有AI明星加持的台灣與南韓股市，前十大上市公司的市值占比提高，台灣由49.04%增為55.5%，南韓更是由33.55%大幅上升至65.10%。

彭博資訊彙整的資料顯示，中國大陸和印度兩個股市，市值前十大的公司，目前占其股市總市值的比重都只在19%左右。對比一年前，這個占比在陸股是26.31%，印度股市是22.1%。香港則一向是大型企業集中度最低的市場，前十大上市公司的市值占比由一年前的10%略降至現在的9.8%。

與AI供應鏈密切相關、由少數企業主導的股市，近年來大幅上漲。台灣加權股價指數主要受晶片製造龍頭台積電股價推升，今年已上漲54%；南韓Kospi指數則受高頻寬記憶體（HBM）領導廠商SK海力士與三星電子帶動，大約已漲一倍。

台積電、三星、SK海力士等企業，在AI熱潮成為焦點關鍵供應商之前，對本國股市的影響力就已經很大，現在力量又再持續擴大。

在亞洲市場中，印度股市在AI競賽中的落後，特別顯著。印度Nifty 50指數今年下跌約8%，成分股有信實工業（Reliance Industries）、 HDFC Bank等傳統大型企業，以及塔塔顧問服務公司（TCS）、Infosys等印度科技龍頭。但是，這些印度科技公司目前核心業務仍以傳統軟體服務為主，而這類商業模式如今普遍被認為容易受到AI技術衝擊。

不過，股市表現不那麼集中在AI題材，比較多元化，有其好處。一旦投資人認為AI過熱，開始轉向具有多元產業獲利能力的市場，印度市場反而可能提供較高的穩定性。

PL Capital資產管理主管兼基金經理人Siddharth Vora就表示，在市場出現劇烈修正時，印度股市雖不能免疫，但「較低的市場集中度、國內流動性，以及更寬廣的企業獲利基礎，將可能帶來相對較強的抗跌能力」。

陸股也因市場參與範圍較廣，新加坡Saxo Markets首席投資策略師Charu Chanana預測，中國大陸股市今年仍可望維持正報酬。滬深300指數今年至今漲幅約5%。

精華 FAQ

  • 因為這些市場缺乏能主導AI熱潮的明星企業，資金與漲幅無法高度集中在少數龍頭上，導致前十大上市公司市值占比普遍較一年以前下滑。

  • 台灣受台積電推升，南韓則由SK海力士與三星電子帶動，三者皆深度連結AI供應鏈，股價大漲使少數大型企業對整體市值的影響力持續擴大。

  • 並非沒有優勢。雖然印度科技龍頭多屬傳統軟體服務，較易受AI衝擊，但市場集中度較低、國內流動性強，且企業獲利基礎更廣，反而可能更具抗跌性。

印度 南韓 香港

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