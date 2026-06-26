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科技股本周劇烈震盪 AI股投資人是否看清市場釋出訊息？

編譯湯淑君／綜合外電
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從首爾到紐約，全球科技股本周走勢如雲霄飛車劇烈起伏，凸顯人工智慧（AI）概念股已...
從首爾到紐約，全球科技股本周走勢如雲霄飛車劇烈起伏，凸顯人工智慧（AI）概念股已走到一個重要關卡，往後不再是所有AI股都只會直線上漲的局面，投資人宜謹慎挑選具贏家相的個股。路透

從首爾到紐約，全球科技股本周走勢如雲霄飛車劇烈起伏，反映投資人持有的部位升至極端水準，且對晶片需求展望忐忑不安。分析師認為，市場正傳達強烈的訊號：人工智慧（AI）概念股目前仍有強力論據支撐，但「所有AI股都只會直線上漲」的日子已成過去。

科技股地震頻仍  透露兩大訊息

兩周前，唯恐利率走高的疑慮，引發科技股第一波大地震。第二波衝擊在本周二來襲，AI相關股票再度暴跌，這回是因為投資人憂慮AI晶片需求難以為繼，成分股包括SK海力士和三星電子的南韓Kospi指數當天狂瀉10%，美國那斯達克100指數跟著翻車，單日跌幅3.3%是今年表現第二糟。

美國記憶體晶片大廠美光（Micron）周三盤後公布優於預期的財報，銷售展望更帶來驚喜，一掃市場對晶片需求的疑慮，鼓舞世界各地的投資人逢低買進科技股。不料反彈走勢未能持續，Kospi指數周五又猛摔5.8%。這次導火線是：AI助長通膨的效應浮現。蘋果和微軟以零組件成本增加為由，相繼宣布調漲產品售價。

目前為止，尚未見到恐慌性賣壓湧現，但這個2026年最熱門交易確實已出現裂痕，再加上投資人持有的部位已變得極端，例如南韓某些ETF的槓桿率已升至警戒水準，綜合研判，可能歸納出兩大意義：AI股輕鬆漲、輕鬆賺的日子已過去，往後不再是所有AI股齊步上漲的局面。

成長動能正從AI基建轉向AI應用

彭博資訊報導，記憶體晶片類股今年來漲幅超過200%，有些資料中心和電氣設備概念股漲幅更不止翻倍，然而，超大規模雲端業者（hyperscaler）漲勢已停滯，「七大巨頭」（MAG 7）科技股指數今年表現已由漲轉跌。Google母公司Alphabet股價已從5月峰頂回跌15%，該公司本月發行新股籌得85億美元資金後，傳出打造自家AI模型的關鍵人才出走。

今年出版《科技投資新局》（Tech Money）一書的作者佩吉克說：「如同歷次科技革命，到某個時點，成長總是從基礎設施層級轉向應用層級。掌握網際網路經濟大部分價值的，是亞馬遜或Google這類公司，而不是思科（Cisco）或昇陽（Sun）。」

佩吉克指出，就AI而言，成長動能如今正「從晶片和資料中心，轉向能應用AI模型並且能轉化為獲利的垂直整合公司。實例包括生物科技、機器人和國防科技公司。他寫道：「從基建到應用層級，這段過渡時期將需要相當長的一段時日，但投資人必須提高警覺，切勿掉入價值陷阱，在基建概念股花太多錢。」

西班牙CaixaBank資產管理公司投資長曼索給投資的建議是，多元化投資，不宜單押同一地理區、投資策略、規模、個股或類股。

精華 FAQ

  • 主要原因包括投資人持倉過度集中、對AI晶片需求續航存疑，以及利率與通膨預期反覆變化，令科技股在首爾與紐約同步劇烈波動。

  • 分析師認為，AI股仍具成長與獲利論據，但已不再是所有相關股票都能無差別上漲，未來更可能出現分化，強者與弱者差距擴大。

  • 專家建議由基礎建設轉向應用層級觀察，留意能將AI模型轉為獲利的公司，同時避免在高估值的基建概念股上過度集中，並保持分散投資。

南韓 微軟

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