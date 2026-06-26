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美國股市3月來首見資金流出 美銀策略師：夏季避險潮將至

編譯湯淑君／綜合外電
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資金源源不斷湧入美國股市的趨勢在本周大逆轉。美國股票基金遭投資人撤資，是今年3月...
資金源源不斷湧入美國股市的趨勢在本周大逆轉。美國股票基金遭投資人撤資，是今年3月來首見。科技基金失血尤其嚴重，反映AI投資狂熱退燒。路透

資金源源不斷湧入美國股市的趨勢在本周大逆轉！美國股票基金遭投資人撤資，是今年3月來首見，而且破紀錄的科技基金贖回金額顯示，人工智慧（AI）概念股投資狂熱已退燒，預告今夏市場將進入「規避風險」模式。

美銀（BofA）報告引用EPFR Global數據顯示，在截至6月24日止的一周，美國股票基金失血85億美元，與前一周猛吸金1,190億美元的情況大相逕庭。科技股基金首當其衝，資金流出金額破紀錄，高達93億美元，逆轉前一周科技基金瘋狂吸金192億美元的空前盛況。

美銀首席股票策略師哈奈特在研究報告中指出，美國股市從資金流入轉為失血，或許是「夏季避險潮」即將湧現的訊號，尤其又碰上美債殖利率曲線倒掛以及科技股摔跤之時。

哈奈特說，資金流動逆轉，凸顯市場氛圍已惡化，從「七大巨頭」（Mag 7）科技股失去動力，即可得到印證。

他指出，美股七巨頭ETF（代碼：MAGS）已從5月的頂峰回落14%，且跌破60美元這個重要心理價位，可見市場心態已起了重大變化。

據哈奈特觀察，投資資金正撤離AI巨型股、轉進景氣循環股，因為投資人預期，隨著美國11月期中選舉日益迫近，川普政府的焦點將從國外事務轉向內政，尤其聚焦於改善民眾負擔能力。他預期，受惠股包括：半導體股、中小型股、住宅建商和不動產投資信託。

精華 FAQ

  • 根據EPFR數據，截至6月24日的一週，美國股票基金遭撤資85億美元，為今年3月以來首見資金外流，與前一週大幅吸金形成強烈對比。

  • 科技股基金單週流出93億美元，創下紀錄，且前一週才吸金192億美元，顯示AI概念股投資狂熱已明顯退燒，資金開始快速降溫。

  • 哈奈特預期資金會撤離AI巨型股，轉進景氣循環股，尤其看好半導體、中小型股、住宅建商與不動產投資信託，因市場焦點將轉向內政與負擔能力。

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