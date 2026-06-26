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美元怎沒隨美伊止戰回貶？5因素持續為升值推波助瀾

編譯湯淑君／綜合外電
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人工智慧（AI）資本支出熱潮推升美國企業盈餘、助漲美股，衍生的財富效應也支持消費...
人工智慧（AI）資本支出熱潮推升美國企業盈餘、助漲美股，衍生的財富效應也支持消費。美股投資報酬強勁，將持續吸引資金流入美國，為美元升值推波助瀾。美聯社

自從中東和平露出曙光以來，市場就預期遁入美元避險的買盤將消退，使美元由升轉貶，但實際情況恰好相反，追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數（DXY）已回升到2025年4月來最高，分析師預期美元升勢還會持續下去。

MarketWatch報導，香港研究機構與資產管理公司Gavekal的分析師團隊26日發布報告，列舉五點向客戶解釋，為何美元升勢將持續不輟：

一、美國聯準會（Fed）新任主席華許一上任，就在首次記者會上宣示控制通膨為首要之務，表明聯邦公開市場操作委員會（FOMC）對維持物價穩定和2%通膨目標的承諾。這正是「貶值交易」（debasement trade）受惠資產，如比特幣和黃金，今年來跌跌不休的原因。

去年「貶值交易」之所以盛行，是因為市場擔心美國總統川普威脅Fed獨立性，運用政治力逼迫降利率，恐將加重通膨壓力並打擊美元資產。華許擺出「鷹派」姿態，加速瓦解這些「貶值交易」。

二、美國經濟在人工智慧（AI）資本支出熱潮托舉下，表現仍傲視其他先進國家，也讓美元有強力支撐。AI投資巨浪已推升美國企業盈餘，助漲美股，衍生的財富效應也支持消費。Gavekal團隊預期，股票投資報酬強勁，將持續吸引資金流入美國，為美元升值推波助瀾。

三、利率差距也對美元有利。一般認為，資本會流向投資報酬更高的標的，再加上Fed利率政策立場似已轉鷹，Gavekal預期，美國債市殖利率走高，將吸引更多外資買進美元資產。

四、外國央行大舉減持美元資產的預言並未成真。去年盛行的預測之一是，在俄烏戰爭導致俄羅斯海外美元資產遭凍結後，全球央行可能為分散外匯存底，而大幅減持美元。但Gavekal團隊指出，這種情況並未發生，外國央行持有的美國公債幾乎未降低，外國民間企業持有的部位甚至不減反增。

五、美元計價資產價值日增，反映美國發行大量債券，而美企（特別是AI公司）也在發行巨量的債券與股票。美元資本需求如此旺盛，也吸引資金從世界各地湧入美國。

以上五大因素正強化美元升值動能、消除貶值風險，並延續美元短期升值趨勢。

精華 FAQ

  • 市場預期避險買盤會退場，但Gavekal指出，Fed維持鷹派、利差擴大與美國資金需求強勁，仍持續吸引全球資金流入美元資產。

  • 報告列出五點：Fed重申控通膨、AI投資推升美國成長、利率差距有利美元、外國央行未大量減持美元資產，以及美國債券與股票發行規模龐大。

  • 原先市場擔心俄羅斯資產遭凍結後，各國央行會分散外匯存底而拋售美元，但實際上美債持有量幾乎未降，外國民間部位甚至還增加。

香港 華許

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