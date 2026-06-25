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大摩策略師：流動性緊縮 才是股市受創主因

編譯陳苓／綜合外電
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摩根士丹利（大摩）策略師威爾森（Mike Wilson）認為，近期的股市威脅是流...
摩根士丹利（大摩）策略師威爾森（Mike Wilson）認為，近期的股市威脅是流動性緊縮。路透

近來美股走勢動盪，摩根士丹利（大摩）策略師威爾森（Mike Wilson）認為，近期的股市威脅，不是聯準會（Fed）升息在即，而是流動性緊縮，股市可能到7月為止都將持續承壓。

威爾森在大摩「Thoughts on the Market」播客節目表示，他憂慮流動性，Fed的儲備金管理規模從高點銳減約75%，公債回購也大概減半，此時借貸成長加速，實體經濟須使用更多可得資本，這種情況形同金融狀況緊縮，他估計這種股市阻力可能會持續到7月。

另外，Fed新主席華許上周的政策會議，也導致股市下跌、殖利率曲線轉為「熊平」（bear flattening）、美元升值、貴金屬遭拋售，這是必須的初期舉動，而非政策失誤。

威爾森相信，若要讓市場恢復信心，相信Fed能控制通膨，又不會損害美元，華許是適合人選。華許獲提名後，標普500指數相對於金價的比率，升至接近40%，顯示市場有信心，新主席能恢復政策紀律。

威爾森對近期股市看法審慎，預料市場會測試華許的決心，新主席上任時，外界往往會這麼做。他相信Fed為了長期信譽，會容忍一定程度的短期疼痛。至於Fed何時會改變作法？威爾森估計，倘若融資市場、信貸市場、債券波動引發壓力，Fed才會出手寬鬆。這個時刻到來之前，股市前路顛簸，並或許會有修正，下一波由盈餘引發的牛市尚未到來。

精華 FAQ

  • 他認為關鍵不是聯準會即將升息，而是市場流動性明顯收縮。儲備金與回購規模下降，加上借貸加速，讓金融環境變得更緊。

  • 因為他看到Fed儲備金大幅縮減、公債回購減半，而實體經濟又需要更多資本，這些因素會持續壓抑風險資產，形成長時間逆風。

  • 威爾森認為，只有當融資市場、信貸市場或債券波動出現明顯壓力時，Fed才會考慮轉向寬鬆；在此之前，股市仍可能反覆修正。

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