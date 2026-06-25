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若華許支持升息 白宮開綠燈嗎？

編譯黃淑玲／綜合外電
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美國聯準會（Fed）主席華許。 路透
美國聯準會（Fed）主席華許。 路透

原本市場普遍認為，身上有著「川普人馬」標籤的美國聯準會（Fed）新任主席華許，如果無法速度實現降息，會面臨總統川普的強大壓力。可是最近看起來，如果華許支持升息，川普可能不至於大發雷霆。

MarketWatch報導，有分析師認為，美國財政部長貝森特已經為華許升息開了綠燈。

貝森特本周二（23日）在紐約對商界領袖發表演講。會後，總體經濟研究公司Renaissance Macro Research的經濟研究主管Neil Dutta說，他的得到的印象是，貝森特給了華許「可以升息的綠燈」。

在演講的問答環節，貝森特對華許表達高度信任。貝森特強調：「華許會在通膨與經濟成長找到最佳平衡路徑。他將保持獨立性，做他認為應該做的事。」

貝森特接著在周三（24日）接受CNBC專訪，特別再提到1997年的一段歷史。當時已故聯準會前主席葛林斯班（Alan Greenspan）進行了「輕踩煞車一次式的升息」（one tap-on-the-brakes rate hike）。

當時的情況是，距離Fed前一次利率調整已相隔18個月，Fed就只升息那麼一次，之後經濟成長未受明衝擊。接著再進行三次降息。

貝森特主動提及這段歷史，外界於是解讀，白宮可能認為當前經濟環境也適合採取類似策略。亦即，可以僅小幅升息一次，防止通膨失控。

貝森特還提到，川普本人也對華許非常有信心。他最近陪同川普到法國參加G7峰會時（同時間Fed召開利率會議），下飛機時，川普說：「我要他（華許）做最正確的事，這是我選擇他的原因。」

不過，川普本人在周三稍晚的談話中並未鬆口，他仍然批評Fed前任主席鮑爾早該降息。川普在白宮被記者問到對房地產市場前景的看法，他說，「住房這產業看的就是利率。把利率降下來，你就能擁有你想要的房子」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因為華許被貼上「川普人馬」標籤，外界預期他若無法快速推動降息，可能立刻面臨川普不滿與施壓，影響聯準會政策獨立性。

  • 貝森特稱華許會在通膨與成長間找到最佳平衡，並提及1997年一次小幅升息後經濟未受衝擊，因而被解讀為白宮對升息持開放態度。

  • 川普表示希望華許做出最正確的決定，顯示對他有信心；但他仍批評鮑爾應更早降息，並重申較低利率有利房市。

華許 白宮 降息

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