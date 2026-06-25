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社論／年輕一代的焦慮 正在顛覆好萊塢

中媒：智譜開源模型用1/6價格打爆美國AI護城河

美股早盤／美核心通膨寫近3年高 指數漲跌互見 美光噴高

編譯陳苓／綜合外電
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美股25日早盤四大指數漲跌互見。路透
美股25日早盤四大指數漲跌互見。路透

美光財測極其亮眼，提振投資人對AI交易的信心，但美國核心消費通膨寫接近三年高，美股25日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤上揚0.4%，史坦普500指數下跌0.2%，那斯達克指數跌0.9%，費城半導體指數漲0.3%。

台積電ADR跌0.9%，輝達跌2%。

美光勁揚10%，該公司24日盤後公布的財測遠優於預期，並說客戶投入220億美元來鎖定記憶體供給，激勵股價跳升。其他記憶體股跟漲，SanDisk、Western Digital、Seagate至少走升3%。

高通攀高2%，該公司預測2029會計年度之前，資料中心AI零件的年度銷售將達150億美元以上。美光和高通本季分別急漲200%、50%。費半也有望在本季創下歷來最大單季漲幅。

美國5月個人消費支出（PCE）月增0.4%，低於經濟學家估計的0.5%；年增幅為4.1%，符合預期。Fed最重視的核心PCE平減指數年增3.4%，雖然符合預期，但寫近三年新高。

Annex資產管理公司的傑布森說：「通膨和消費者焦慮的最糟時期可能已經過去，只要汽油價格下滑，通膨預期有望隨之走低。」

美國第1季國內生產毛額（GDP）修正後終值為成長2.1%，高於先前公布的1.6%。

精華 FAQ

  • 美光財測遠優於預期，股價早盤大漲10%，並帶動SanDisk、Western Digital與Seagate等記憶體股同步走高，市場對AI記憶體需求的信心明顯升溫。

  • 5月核心PCE年增3.4%，雖符合市場預期，但已寫下近三年新高，顯示通膨降溫速度不如先前理想，仍可能對聯準會政策造成壓力。

  • 美光財測利多支撐半導體股，但核心通膨偏高與科技權值股走弱，抵銷部分漲勢，導致道瓊上揚、標普與那指下跌，費半則小幅上升。

美股 高通 那斯達克

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