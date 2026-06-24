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華許祭鷹派立場 黃金比特幣失色 美元強勢回歸

編譯陳苓／綜合外電
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新任聯準會（Fed）華許。路透
新任聯準會（Fed）華許。路透

新任聯準會（Fed）主席華許展現鷹派立場，重創一度盛行的貶值交易（debasement trade），黃金和比特幣魅力持續失色，美元則重獲青睞。

華許上周首次主持政策會議時表示，價格穩定為首要之務。Fulcrum資產管理公司共同創辦人Gavyn Davies說：「以為華許只是負責降息的傀儡，不會在乎通膨的人，會對他大失所望。華許不是那樣的主席」。這讓先前大行其道的貶值交易再次受創。

貶值交易是指青睞黃金與比特幣，勝過易受通膨衝擊的貨幣。這是過去兩年的主導市場的敘事之一，美國政府債務大增、通膨持續超標，讓外界擔憂美元購買力將受侵蝕。專家說，人們擔心通膨、Fed信譽與獨立性，華許大致平息了這些憂慮。

如今交易者估計明年第1季之前，Fed將升息兩次，高於原先估計的一次，而且最快可能在7月會議動手。華許發言也讓美元再次走升，並推高對通膨敏感的長天期公債價格。

Fed會議後，摩根大通上調美元兌歐元的預估，建議做多美元相對於一籃子殖利率較低的貨幣，如瑞郎與紐幣。摩根大通的Meera Chandan說：「如果Fed傾向升息，很難進行貶值交易。」

實質殖利率上揚，提高持有不孳息資產的機會成本，如黃金和比特幣。德意志銀行將金價展望大砍22%，高盛先前也將黃金的年底目標價，降低500美元至每盎司4,900美元。

現在市場似乎更聚焦於Fed決心控制通膨。摩根大通估計，投資人對貶值交易的配置部位（主要是黃金和比特幣），回到2025年3月的水準，也就是川普的關稅宣言引發通膨恐懼之前。Chandan表示，貶值交易有點過氣了。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因華許明確把價格穩定列為首要目標，打破外界認為他只是降息傀儡的預期，讓市場重新評估Fed的抗通膨決心，削弱黃金與比特幣等避險資產的吸引力。

  • 貶值交易主要是看多黃金與比特幣，並避開易受通膨侵蝕的貨幣。其背景是美國債務增加、通膨超標，市場擔心美元購買力下降與Fed公信力受損。

  • 交易者預估Fed明年第一季前可能升息兩次，美元因此轉強；摩根大通上調美元預估，高盛與德銀則下修金價目標，顯示資金正撤離貶值交易。

降息 華許 比特幣

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