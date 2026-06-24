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SK海力士擬赴美發行ADR 募資290億美元

中央社首爾24日綜合外電報導
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人工智慧（AI）資料中心記憶體晶片製造商SK海力士（SK hynix）24日表示...
人工智慧（AI）資料中心記憶體晶片製造商SK海力士（SK hynix）24日表示，該公司計畫赴美發行美國存託憑證（ADR），以募資45.45兆韓元（約290億美元）。(路透)

人工智慧（AI）資料中心記憶體晶片製造商SK海力士（SK hynix）今天表示，該公司計畫赴美發行美國存託憑證（ADR），以募資45.45兆韓元（約290億美元）。

法新社報導，SK海力士在監管文件中表示，該公司決定以發行新股的方式，赴美發行ADR，於7月10日在那斯達克（Nasdaq）掛牌上市。

報導中表示，SK海力士計畫發行1779萬股新股。

ADR允許美國投資人在美國交易所交易外國公司的股票。

SK海力士表示，在美發行ADR所募集的資金將用於該公司在韓國龍仁（Yongin）半導體產業聚落的首座晶圓廠、一座位於清州的先進封裝廠以及晶片製造設備等投資。

SK海力士今年3月向美國證券管理委員會（SEC）遞交申請，以啟動上市程序。

SK海力士在首爾掛牌股價今年以來狂飆超過300%，公司市值更於5月首次突破1兆美元大關。

SK海力士市值22日一度超越競爭對手三星電子（Samsung Electronics），躋身韓國市值最高的上市公司。

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