伊朗戰爭以來首見 布蘭特原油跌破75美元

布蘭特油價跌破每桶75美元，為伊朗戰爭爆發以來首見。路透

布蘭特油價 跌破每桶75美元，為伊朗 戰爭爆發以來首見，反映外界預期將有更多油輪通過荷莫茲海峽 。

布蘭特原油期貨24日一度大跌3.1%至每桶74.68美元，為2月27日以來新低；伊朗戰爭在2月28日開打。與此同時，美國柴油價格也跌破每加侖5美元。據美國汽車協會（AAA），全美平均柴油價格降至每加侖4.98美元，低於4月高點的5.69美元，但仍高於伊朗戰爭前的3.76美元。

美國豁免伊朗石油禁令60天，加上船東對船舶通行中東的信心日增，導致油價暴跌。國際海事組織（IMO）表示，該組織接獲安全保證，數百艘船隻獲准離開波斯灣。國際能源總署（IEA）也估計，阿拉伯聯合大公國的原油出口，恢復至戰前的85%。

船隻運量穩定增加，以及繞過荷莫茲海峽出口的原油，已使油價從伊朗衝突的高峰期，回檔約四成。

另一方面，美國總統川普24日在真實社群上發文寫道，伊朗告訴他，不會對通過荷莫茲海峽的船舶收取通行費、保險費等費用。美伊首輪談判在22日結束，但兩方在許多方面說法不一，包括給伊朗的財務優惠、荷莫茲海峽控制權等。