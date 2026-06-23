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歐元區6月PMI升至49.5 商業活動萎縮放緩

中央社布魯塞爾23日綜合外電報導
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一項重要調查今天顯示，歐元區6月商業活動持續萎縮，但速度有所放緩，原因是中東戰爭引發的價格壓力減弱。

法新社報導，標普全球（S&P Global）公布歐元區6月採購經理人指數（PMI）為49.5，高於5月的48.5，也創下3個月新高。

該指數是衡量整體經濟健康狀況的重要指標，高於50表示成長，低於50則代表萎縮。

標普全球首席商業經濟師威廉森（Chris Williamson）表示：「歐元區經濟展現出足夠韌性，勉強避免陷入衰退。」

他說：「6月PMI初值僅記錄到商業活動輕微下滑，意味著這份調查顯示，第2季國內生產毛額（GDP）大致持平。」

伊朗與美國達成初步和平協議後，觀光業期盼復甦，預期今年稍晚更多遊客將重返中東以及賽普勒斯、土耳其等周邊國家。

威廉森補充道：「近期服務業活動低迷的情況有所緩解，這是個令人欣喜的消息，在中東戰爭最初造成的衝擊過後，觀光休閒產業看到需求回升的跡象。」

不過，調查也發現，這波剛萌芽的復甦仍伴隨新訂單「持續減少」。

製造業活動則繼續成長，6月指數為51.3，但低於上月的51.6。

在中東戰爭引發全球能源成本飆升後，目前看來整體情勢跟前幾個月相比已有改善。

精華 FAQ

  • 6月PMI升至49.5，較5月的48.5回升，顯示萎縮速度放慢。雖仍低於50，但意味歐元區經濟韌性尚在，第二季GDP可能大致持平。

  • 服務業低迷情況有所緩解，觀光休閒產業也見需求回升，主因是中東戰爭初期衝擊減弱，且伊朗與美國達成初步和平協議後，遊客重返預期升高。

  • 調查指出，復甦仍相當脆弱，新訂單持續減少，顯示需求基礎不穩。雖然製造業仍擴張，但整體經濟仍受外部地緣政治與能源成本變化影響。

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