升息憂慮罩頂 科技拋售潮未歇 費半挫7% 美光瀉11%
市場憂慮聯準會（Fed）升息在即，也擔心企業大肆舉債支出，科技股拋售潮進入第二天，美股23日早盤四大指數同步走低。
道瓊工業指數早盤下跌0.6%，史坦普500指數跌1%，那斯達克指數跌2%，費城半導體指數重挫7%。
台積電ADR挫低5%，輝達挫3%。
南韓記憶體巨擘SK海力士、三星電子，23日雙雙重挫10%以上，拖累美國記憶體股，美光、 Sandisk雙雙大跌11%以上。
SpaceX走低0.9%，盤前一度摜破上市首日開盤價的150美元。該公司進行歷來規模最大的股票首次公開發行（IPO）後，又準備發售200億美元的投資級公司債，22日出現上市以來的最大單日跌幅。
瑞訊銀行的資深市場分析師Ipek Ozkardeskaya說，SpaceX加入發債行列，來資助龐大的AI基建支出，喚起投資人先前憂慮。他們擔心科技巨擘在AI花費過多，舉債因應開支。
與此同時，芝商所（CME）集團的FedWatch工具顯示，交易者估計Fed今年底前有50%機率升息兩碼，高於兩周前估計的升息1碼，反映外界認為，新Fed主席華許的貨幣政策較偏鷹派。
Fundstrat的共同創辦人Tom Lee表示：「殖利率成為阻力，市場估計從現在到年底，Fed會增加升息次數。」
眾人也聚焦美光24日盤後公布的財報，該公司股價今年來狂飆300%以上。市場估計，上季營收將年增253.6%、經調整後淨利將激增789.7%。Energy Group Capital研究主管里昂說：「真正的考驗在美光，我會更注意價格、資本開支、位元供給指引的變化，更勝財報結果是否擊敗市場預期。」
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主因是市場擔心聯準會即將升息，殖利率上行壓抑高估值科技股；同時企業為AI基建大量舉債，也讓投資人憂慮資本支出過熱。 費城半導體指數盤中重挫7%，台積電ADR跌5%、輝達跌3%；南韓SK海力士與三星電子大跌逾10%，美光與Sandisk也跌超過11%。 投資人聚焦美光24日盤後財報，因其股價今年已大漲逾300%。市場更重視價格、資本支出與位元供給指引，勝過單純是否優於預期。
精華 FAQ
主因是市場擔心聯準會即將升息，殖利率上行壓抑高估值科技股；同時企業為AI基建大量舉債，也讓投資人憂慮資本支出過熱。
費城半導體指數盤中重挫7%，台積電ADR跌5%、輝達跌3%；南韓SK海力士與三星電子大跌逾10%，美光與Sandisk也跌超過11%。
投資人聚焦美光24日盤後財報，因其股價今年已大漲逾300%。市場更重視價格、資本支出與位元供給指引，勝過單純是否優於預期。
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