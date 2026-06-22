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油價衝擊…美伊停戰協議 並不能讓貨運業輕鬆多少

編譯任中原／綜合外電
不幸的是，美、伊停戰協議並不能在近期內對船隻、卡車及鐵路貨運業提供明確的未來。路...
不幸的是，美、伊停戰協議並不能在近期內對船隻、卡車及鐵路貨運業提供明確的未來。路透

全球貨運市場6年多來一直在惡水上巡弋，包括新冠疫情，俄烏戰爭，胡塞反抗軍攻擊紅海船隻使蘇伊士運河貨運實際停頓，去年川普關稅，以及現在荷莫茲海峽關閉。

美伊戰爭引發的動盪不大可能就此結束，美、伊停戰協議目前只是一項架構，細節仍將有待討論；雙方很難達成廣泛性的協議，因此目前的60天停戰期非常可能又要延長，甚至拖到11月美國國會期中選舉之後。

2月底開戰以來汽油價格飆漲，是對美國民眾最直接且立即的衝擊。另一項立即衝擊是運輸成本，現在已經對通膨升高造成壓力。不幸的是，美、伊停戰協議並不能在近期內對船隻、卡車及鐵路貨運業提供明確的未來。

運輸業者一向了解自己微薄的利潤率，根本無法吸收急漲的燃料成本，因此空、海、陸運業者都已加收燃料附加費的作法，來將新增的能源成本轉嫁給貨主。這些貨主無論是零售商、製造業者或分銷商，都必須在自己吸收高貨運成本或轉嫁給消費者之間做出抉擇。

如果停戰持續，且荷莫茲海峽完全開放，燃料附加費將會取消。但由於波斯灣石油產國將設法去化原油庫存，而各國則將重建戰略庫存，因此石油供給與需求情勢將如何變化全憑猜測。

隨著原油價格下跌，海運貨櫃費率也將走低。但物流業者可能會先觀望一段時間，直到夏末（8月）海運費率的確下降時再做決定。

目前的停戰只是雙方的權宜之計，美國與伊朗間的衝突距離解決還遠得很。

精華 FAQ

  • 因為目前協議只是一個架構，雙方細節尚未談妥，且衝突未真正解決。運輸業仍面臨燃料成本高漲與市場不確定性，只能先觀望後續變化。

  • 空運、海運與陸運業者會加收燃料附加費，把新增能源成本轉嫁給貨主。貨主則必須在自行吸收高成本，或把成本轉嫁給消費者之間取捨。

  • 文章認為即使停戰持續、海峽重開，業者也不會立即調整，通常會先觀望。可能要等到夏末海運費率確實下降後，物流業者才會重新評估。

油價 川普 荷莫茲海峽

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