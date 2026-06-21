日本五大晶片設備商 對中銷售首見下滑

日媒21日報導指出，截至3月31日的財年內，日本五大晶片製造設備製造商對中國的合計銷售額下滑10%，為相關統計首次出現下降，其中前段製程設備受影響較為明顯。（新華社）

隨著中國半導體產業持續推進本土化進程，日本 晶片製造設備商在中國市場的表現出現變化。日媒報導指出，截至3月31日的財年內，日本五大晶片製造設備製造商對中國的合計銷售額下滑10%，為相關統計首次出現下降，其中前段製程設備受影響較為明顯。

日經亞洲21日報導，由於中方推動本土產業發展，中國廠商正從日本和歐美競爭公司手中奪取市占率。根據東京電子、愛德萬測試、斯庫林集團、迪斯科和國際電氣五家日企的報告，上個財年上述公司在中國市場合計銷售額為1.47兆日元，較前一財年下降12%。

對於前段製程設備製造商而言，降幅尤為明顯。東京電子、斯庫林集團和國際電氣對華銷售額合計較上年下降近20%。此外，今年第一季東京電子在中國銷售額占比降至27%，較去年同期下降7個百分點，並自2024年第二季的50%明顯回落。

相較之下，日本製造商的後道製程設備銷售仍有成長。上個財年，主要檢測設備製造商愛德萬測試在中國市場銷售額增長約20%，迪斯科亦增長近10%。

報導提到，半導體設備長期是日本企業具競爭力的領域，但隨著中國企業在晶片製造領域崛起，正逐步搶占設備市場占比。

除日企外，ASML、應用材料與科磊等歐美企業在中國市場亦面臨壓力。作為全球最大的設備製造商，ASML今年第一季度的對中國銷售比例降至19%，年減8個百分點。

不過，國際行業組織SEMI數據顯示，中國設備市場仍占全球37%，2025年規模約493億美元。分析指出，外企銷售下降但市場總量持平，主要因中國本土廠商快速成長。

報導稱，在出口管制與供應鏈調整背景下，中國持續推進半導體本土化，企業發展加速。根據日本研究公司MIR數據顯示，中國前段製程設備國產化率已由2021年的10%升至21%。前段製程（包括封裝）的比例從19%上升到36%。

此外，在晶片製造商中，中國廠商正在汽車控制用邏輯半導體和穩壓用功率半導體領域加強布局，並已開始向東南亞等地區出口。許多此類公司正在通過引入中國製造的製造設備來擴大產能。

東京電子社長河合利樹對此回應，該公司在安全性能、環境性能和生產能力方面的「優勢保持不變」，未來將繼續引領行業發展。斯庫林集團在面臨挑戰的同時，看到了中國市場的巨大商機，因為中國企業已開始大規模生產高性能半導體。畢馬威會計諮詢團隊成員岡本純（Jun Okamoto，音譯）則稱，在中國市場，「中國本土設備製造商正在迅速壯大」，反之「外國公司的市場份額將繼續下降」。