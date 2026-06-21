世界各國瘋搶石油 中國卻庫存充裕
紐約時報報導，美國和伊朗正針對重新開放荷莫茲海峽進行談判，但身為全球最大石油進口國的中國，卻預計不會迅速大量購買波灣國家石油，與世界其他國家的狀態截然不同。紐時指出，中國國營能源公司原油儲備接近滿載，北京方面似乎尚未動用其龐大的戰略石油儲備，各地煉油廠裝滿汽柴油和其他精煉油品。
中國在美伊衝突期間，將每日石油進口量減少三分之一。他們主要是因為油價上漲而這麼做。紐時指出，中國能如此大幅減少進口，部分是因為他們在衝突爆發前，一直都購買超過其實際需求量的石油。多年來，中國努力加強自給自足，及抵禦供應中斷能力，每當油價處於低位，中國就會囤積庫存。
中國也透過額外進口石油縮減貿易順差。他們近年來目睹西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭，凍結俄國海外資產後，日益傾向將多餘的外匯收入用來購買石油等大宗商品儲備，而非存入海外銀行或購買美債。
很少有分析師預期中國會迅速恢復到衝突發生前的石油進口速度，特別是考慮到全球油價至今仍未回落到衝突爆發前水平。
英國牛津能源研究所一名長期研究中國石油的專家安德魯–斯皮德（Philip Andrews-Speed）表示：「我預期中國油公司將繼續對價格保持敏感，並會逐步增加採購量。」
中國企業在美伊衝突期間消耗大量企業石油儲備，維持煉油廠運作。但隨著價格上漲，家庭和商家對能源消費轉趨保守，中國汽柴油、飛機燃油和其他精煉油品需求似乎減弱。中國4、5月的汽車銷售量大幅減少。
與此同時，中國政府春季暫停大多數精煉油品出口，以確保國內供應充足。此舉導致亞洲其他國家相關產品嚴重短缺，特別是那些煉油能力有限的國家。中國2024年超越美國成為世界最大煉油國，而且中國通常是鄰國主要精煉油品供應國。
分析師表示，中國國內需求疲軟和停止出口導致儲油槽充滿汽柴油、飛機燃油和其他精煉油品，石油公司幾乎沒有動力購買和提煉更多原油。貿易數據公司Kpler分析師資深石油分析師Muyu Xu表示：「我不認為中國原油進口量會在短期內恢復到衝突發生前的水準。」
中國外交部對美伊協議和可能重啟荷莫茲海峽表示歡迎，但並未透露政府將如何調整其能源政策。
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因為中國國營能源公司原油儲備接近滿載，戰略儲備也未明顯動用，加上國內汽柴油與其他精煉油品庫存充足，所以不急於追高價補庫存。 中國在衝突期間將每日進口量削減約三分之一，主因是油價上漲使採購成本提高；同時先前已超額進口並累積庫存，因此有空間放慢買油。 中國春季暫停多數精煉油出口以保內需，結果導致亞洲其他國家出現嚴重短缺，尤其是煉油能力有限的鄰國，市場供應壓力明顯升高。
精華 FAQ
因為中國國營能源公司原油儲備接近滿載，戰略儲備也未明顯動用，加上國內汽柴油與其他精煉油品庫存充足，所以不急於追高價補庫存。
中國在衝突期間將每日進口量削減約三分之一，主因是油價上漲使採購成本提高；同時先前已超額進口並累積庫存，因此有空間放慢買油。
中國春季暫停多數精煉油出口以保內需，結果導致亞洲其他國家出現嚴重短缺，尤其是煉油能力有限的鄰國，市場供應壓力明顯升高。
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