我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

中國封殺收購案後 Manus以20億美元向Meta購回股份

中央社台北19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國政府此前要求臉書母公司Meta撤銷對中國新創企業Manus的收購案。路透
中國政府此前要求臉書母公司Meta撤銷對中國新創企業Manus的收購案。路透

中國政府此前要求臉書母公司Meta撤銷對中國新創企業Manus的收購案。路透報導，Manus的早期中國投資者正計劃動用20億美元向Meta購回股份，價格與Meta去年收購時相同。

臉書（Facebook）母公司Meta去年宣布收購具中國背景的AI新創企業Manus，引發北京對外資投資中國企業和技術出口展開調查。

今年4月，中國外商投資安全審查工作機制辦公室宣布，「依法依規」對外資收購Manus項目做出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。

路透18日引述美國媒體The Information報導，Manus的早期投資者包括騰訊（Tencent）、HSG、真格基金（ZhenFund）參與此次回購。HSG和真格基金正考慮利用新資金收購Meta持有的Manus股份。

報導表示，Meta去年12月收購了總部位於新加坡的 Manus，以加強其代理式人工智慧（Agentic AI）新技術。自中國政府今年4月要求撤銷此宗交易後，Meta內部已與Manus在營運層面上進行拆分，並停止雙方共享數據。

報導表示，Manus正在考慮重組業務架構，變成在中國註冊成立的合資企業，為在香港上市鋪路。

精華 FAQ

  • 因北京對外資投資中國企業與技術出口展開審查，認定該收購案不符規定，今年四月已依法作出禁止投資決定，要求當事人撤銷交易。

  • 路透引述報導稱，Manus早期投資者正計劃以二十億美元向Meta回購股份，價格與Meta去年收購時相同，參與者包括騰訊、HSG與真格基金。

  • 報導指出，Meta已與Manus在營運上完成拆分並停止共享數據；Manus則考慮重組為中國註冊的合資企業，為未來在香港上市鋪路。

Meta Manus

上一則

中國4月美債持倉降至6511億美元 18年來最低

延伸閱讀

DeepSeek完成首輪融資 估值在中國AI新創企業中最高

DeepSeek完成首輪融資 估值在中國AI新創企業中最高
查克柏格：推動AI轉型途中犯錯 估年底前不再大裁員

查克柏格：推動AI轉型途中犯錯 估年底前不再大裁員
字節跳動傳洽購中企天數智芯AI晶片 並考慮採用百度崑崙芯

字節跳動傳洽購中企天數智芯AI晶片 並考慮採用百度崑崙芯
百勝餐飲集團 27億美元出售必勝客業務

百勝餐飲集團 27億美元出售必勝客業務

熱門新聞

中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
不少屋主對房地產稅單大漲感到憤怒，美國出現1970年代以來規模最大的房產稅(property tax)對抗運動。圖為蒙州畢格斯凱鎮的住宅。（美聯社）

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

2026-06-18 08:09
亞銀表示，亞洲正面臨能源危機最壞情境，已有15國申請緊急融資，更多國家可能跟進。（美聯社）

亞銀示警：能源危機最壞情況成真 亞洲15國求援 更多國家排隊中

2026-06-12 02:00
富爸爸作者清崎表示，黃金有望漲至每英兩3.5萬美元。圖擷取自X @FT__Trading

黃金反攻號角響起…富爸爸作者：2035年上看3.5萬美元

2026-06-15 10:49
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

2026-06-12 18:33
最近大陸網路傳聞陸半導體特氣龍頭中船特氣與台積電簽訂了為期3年的長期供貨協議，中船特氣闢謠。路透

台積電與陸半導體龍頭簽六氟化鎢長約？中船特氣回應了

2026-06-15 08:49

超人氣

更多 >
87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？
好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算

好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算
抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光

抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光
台積工程師吃不慣美餐 太太有絕招解「台灣胃」

台積工程師吃不慣美餐 太太有絕招解「台灣胃」
世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強

世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強