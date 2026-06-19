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史上誰對加速綠能轉型「貢獻」最大？克魯曼：是川普

編譯湯淑君／綜合外電
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諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

眾所周知，美國總統川普對風力和太陽能發電嗤之以鼻。諷刺的是，川普對伊朗發動戰爭，對世界各地發展可再生能源助益良多。經濟學家克魯曼認為，川普可謂名副其實的全球綠能擁護者。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼19日撰文說，資料中心用電量甚鉅，加上汽油價格高漲，使美國民眾蒙受電價飆漲之苦。但川普挑起伊朗戰爭，卻加快世界各地（美國除外）從化石燃料轉向可再生能源的腳步。所以就加速綠能轉型而言，川普比史上任何一個人的「貢獻」更大。

川普和他的部屬為何如此痛恨綠能？從化石燃料既得利益團體勢力強大、川普抱怨風電渦輪機遮住他蘇格蘭高爾夫球場視野，到右翼人士普遍認為乾淨能源有損男性氣概，理由不一。但這些全與美國最佳利益毫不相干。

川普政府官員聲稱，太陽能和風力發電是不可靠的技術，但這種說法違背事實。例如，加州（若是國家可排名為世界第四大經濟體）如今超過半數的電力來自可再生能源，正迅速成為白天靠日光發電、夜間靠電池供電的一州。

在許多國家，包括歐洲大多數大型經濟體，可再生能源如今也占很大的供電比重。例如西班牙，現在也倚重「太陽能加電池」的供電系統。（法國是特例，因為擁有龐大的核電容量。）

克魯曼指出，川普對伊朗開戰時，許多國家慶幸自己已經轉向再生能源。

未來發電可能是「再生能源 vs.天然氣」的競爭。無論川普怎麼想，燃煤發電絕無競爭力可言，即使撇開對環境的傷害不談，燃煤發電是成本高昂又過時的技術，沒人想再投入資金。相形之下，各地仍在蓋新式燃氣渦輪發電設施（儘管加州等地已迅速從天然氣轉移）。川普官員就對未來全世界靠美國液化天然氣（LNG）驅動的展望滿懷憧憬。

然而，深深依賴天然氣的國家，卻被川普挑起美伊戰爭所重創。波斯灣地區的LNG對外供應受阻，美國的LNG出口又礙於運能受限，無法完全填補那些供應缺口。對照下，已大舉投資可再生能源的國家，像是西班牙，則大致不受影響。智庫Ember的報告顯示，伊朗戰爭開打後，西班牙電價基本上已和飛漲的天然氣價格脫鉤，不像歐洲一些國家飽受能源價格飆升之苦。

假設荷莫茲海峽果真重啟，天然氣價格應會降下來。但這世界已學到教訓：靠化石燃料發電的風險很高。

這不是因為，全球大部分化石燃料來自於地緣政治動盪不安的中東地區，畢竟從1970年代以來這已是世人熟知的事實。伊朗戰爭讓世人學到的新教訓是，認清美國的弱點和不可靠。

在無人機作戰的新時代，美國無力確保化石燃料能透過海運要道安全輸運。依賴美國供應石油與天然氣也靠不住，難保川普（或未來像川普這樣的美國總統）不會在未來發生爭執時，把那種能源依賴「武器化」，切斷或揚言切斷供應？

結論是，現在全世界都明白，仰賴進口的化石燃料，構成重大的經濟和安全風險。相形之下，無論海外發生何事，仍可指望風繼續吹、陽光繼續照耀。可再生能源成本迅速降低，愈來愈變得比化石燃料便宜，現在看來也比化石燃料安全多了。

所以說，川普實質上已成為世界綠能的擁護者。

精華 FAQ

  • 因為川普對伊朗開戰後，天然氣與石油供應風險升高，許多國家加快改用再生能源。克魯曼認為，這種地緣政治衝擊反而推動全球更快脫離化石燃料。

  • 文中提到資料中心用電需求龐大，加上汽油價格高漲，已使美國民眾承受電價上升壓力。再加上能源市場受戰爭與供應中斷影響，成本更難下降。

  • 因為燃煤已無競爭力，天然氣雖仍具角色，但價格與供應都受地緣政治牽動。相較之下，風力與太陽能成本持續下降，且不易被戰爭或封鎖影響。

川普 綠能 克魯曼

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