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WSJ：南韓、台灣、日本股市瘋狂回報率引發全民炒股熱潮

記者顏伶如／即時報導
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人工智慧（AI）相關企業取得全球成功，使得南韓、台灣、日本股市出現瘋狂回報率而帶...
人工智慧（AI）相關企業取得全球成功，使得南韓、台灣、日本股市出現瘋狂回報率而帶動全民炒股熱。示意圖（歐新社）

華爾街日報18日報導，人工智慧(AI)相關企業取得全球成功，使得南韓、台灣、日本股市出現瘋狂回報率而帶動全民炒股熱。

報導指出，數兆資金現正湧入全球AI基礎建設，技術核心則仰賴亞洲極少數幾個出口國的半導體與晶片製造技術。全世界晶片需求不斷增加且似乎永無止境，連帶使得出口額、企業獲利與投資人銀行存款隨之水漲船高。以台灣股市為例，雖然最近出現回檔，但股市市值在過去一年裡仍然翻了一倍。南韓股市則翻了兩倍，日本日經指數同期暴漲超過80%，報酬率是史坦普500指數(S&P 500)的三倍。

AI相關產品需求不斷增加，激發了投資人的熱情。在台北，計程車司機載客途中也能抽空買賣股票。如果想要找對象，最有力的自我介紹當場白就是說在台積電上班。

南韓三星電子(Samsung Electronics)記憶體晶片部門員工估計今年能拿到大約40萬美元分紅獎金。

24歲南韓軟體開發員羅世彬(Na Se-bin，音譯)從今年1月以來，把大約4萬7000美元的畢生積蓄投入股市。她說，市場起伏震盪過程裡，曾經短短一秒的獲利或損失就跟月薪相當，雖有風險卻無法抗拒吸引力，尤其看到某些持股價格翻倍之後。她表示，不曾碰股票的朋友如今都加入買股，自己也變得出手闊綽，例如購買演唱會門票、買高檔服飾、請父母吃大餐。

羅世彬表示，原本打算買枚金戒指，送給母親慶祝父母結婚30周年，結果母親說「給現金就好」，以便用來買股票。

37歲台灣保險從業員葉倫豪(Yeh Lun-hao，音譯)月薪大約2100美元，其中一半以上拿來購買台灣AI或晶片相關企業的股票。他的持股市值翻了四倍，最近在台中買下價值44萬美元的四臥公寓。

葉倫豪說，許多長年對股市敬而遠之的朋友，現在都前來討教如何投資。他表示：「如果不是因為半導體，這一切都不會發生。」

台積電(TSMC)是全球市值排名第七的公司，市值超過2.2兆美元，規模超過特斯拉(Tesla)或臉書(Facebook)母公司Meta。台積電占台灣主要股市權重的41%以上，相較之下，美股「科技七雄」(Magnificent Seven)加起來只占史坦普500指數大約三分之一。台積電股價過去一年翻了一倍以上，工程師起薪是同類工作起薪的三倍。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 報導聚焦南韓、台灣與日本股市在AI浪潮帶動下大漲，回報率驚人，進而掀起投資人與一般民眾的炒股熱情，形成全民參與的投資現象。

  • 全球AI基礎建設大量吃重晶片與半導體，讓亞洲少數出口國受惠，出口額、企業獲利與投資人資產都明顯增加，進一步刺激股價與市場信心。

  • 台北計程車司機也會邊載客邊交易股票，台灣上班族把資金投入AI股，南韓年輕人把積蓄全押股市，連送禮也改成給現金方便買股。

南韓 日本 台積電

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