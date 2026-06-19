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華碩日本員工暴躁式宣傳筆電…現場猛砸、潑水、踩螢幕

記者林宸誼／即時報導
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華碩日本團隊為宣傳ExpertBook商務筆記型電腦的堅固可靠性，在展場以猛砸、...
華碩日本團隊為宣傳ExpertBook商務筆記型電腦的堅固可靠性，在展場以猛砸、潑水、踩螢幕一系列暴力方式現場折磨產品，相關影片在社交平台一天內累計播放超356萬次。示意圖（路透）

華碩日本團隊為宣傳ExpertBook商務筆記型電腦的堅固可靠性，在展場以猛砸、潑水、踩螢幕一系列暴力方式現場折磨產品，相關影片在社交平台一天內累計播放超356萬次。

快科技報導，ExpertBook是華碩專為商務場景打造的產品線，定位類似聯想ThinkPad，全系通過美軍MIL-STD-810H軍規耐用性測試，涵蓋跌落、扭轉、轉軸、鍵盤和面板等極端狀況。

華碩官方曾對ExpertBook進行過一系列嚴苛的物理極限測試，但這次日本團隊把實驗室裡的測試搬到公眾面前，用最直觀的方式，讓消費者親眼見證產品承受能力。

示範中最具反差感的一幕是「不小心關屏」測試，工作人員在鍵盤上放置堅硬異物後，嘴上平靜說著「萬一不小心」，卻以極快速度將螢幕猛力拍下。

正常情況下螢幕早已碎裂，但ExpertBook打開後玻璃和液晶面板均無損傷，顯示正常。

防潑水演示同樣誇張，工作人員將一瓶瓶礦泉水直接倒在鍵盤上，期間對觀眾大喊「非常感謝您」，猶如模擬在咖啡廳被潑水的誇張戲碼。

更硬核的測試是邀請觀眾參與，直接脫下鞋子踩在整台筆記型電腦上，不僅踩鍵盤面，連螢幕也直接踩過，以凸顯整機抗重壓能力。

此外筆記型電腦轉軸和機身具備高強度韌性，可180度攤平，只抓住螢幕一角讓整個機身明顯彎曲也不會損壞。

不少網友被工作人員言行不一的暴躁反差逗笑，有人評論「嘴上說不小心，手上的力氣比誰都大」，也有人讚賞這種真槍實彈的演示方式比任何參數表都有說服力。

精華 FAQ

  • 他們主要宣傳ExpertBook商務筆記型電腦的堅固可靠與耐用性，透過現場極端測試，讓觀眾直接看到產品在受壓、潑水與踩踏下仍能正常運作。

  • 示範包含猛力拍下螢幕、把礦泉水直接倒在鍵盤上，以及邀請觀眾脫鞋踩過整台筆電，連螢幕也被踩踏，以凸顯整機抗重壓能力。

  • 因為ExpertBook全系通過美軍MIL-STD-810H軍規耐用性測試，涵蓋跌落、扭轉、轉軸、鍵盤與面板等狀況，具備較高結構強度與韌性。

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