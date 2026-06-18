我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX募資860億美元還不夠？傳最快下周再發200億公司債

時報廣場突爆槍聲 1人被捕 無人受傷

SpaceX募資860億美元還不夠？傳最快下周再發200億公司債

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
剛完成IPO的SpaceX傳出，最快下周發行200億美元公司債，籌資所得將用於償...
剛完成IPO的SpaceX傳出，最快下周發行200億美元公司債，籌資所得將用於償還整併xAI與X時借入的過渡貸款。（路透）

SpaceX在創下史上最大IPO後，傳出最快下周將發行約200億美元公司債，募集的資金主要用於償還今年3月、為合併馬斯克旗下AI新創xAI與社群平台X所借入的過橋貸款。

知情人士透露，根據初步討論，這批10年期公司債的殖利率可能比美國公債高出1.35至1.5個百分點，最終規模與利率將視市場狀況調整。

就在一周前，SpaceX剛完成IPO，募資860億美元，創下全球歷來最大上市案。掛牌後股價一度大漲37%，雖然隨後兩個交易日回檔，但市場熱度__，目前市值約2.4兆美元，已躍居全球第六大企業。

市場對SpaceX的高估值，很大程度來自AI業務前景。儘管AI部門2025年虧損64億美元，但承銷商高盛的分析師預估，SpaceX的AI營收到2030年可望暴增100倍，達約3,220億美元。

信評機構穆迪（Moody's）周四給予SpaceX投資級評等Baa1，比負債累累的甲骨文高一級。穆迪肯定其作為全球頂尖火箭發射及星鏈衛星網路營運商的強大優勢，但也警告，大規模AI基建帶來高資本支出、持續現金流壓力，以及變現不確定性等風險。

精華 FAQ

  • 知情人士指出，這批約200億美元的十年期公司債，主要是用來償還今年3月為合併xAI與X而借入的過橋貸款，並非單純擴張營運資金。

  • 市場對SpaceX高估值的期待，很大程度來自AI業務前景。雖然AI部門2025年虧損64億美元，但高盛分析師仍預估其營收到2030年可暴增100倍。

  • 穆迪周四給予SpaceX投資級Baa1評等，高於甲骨文一級，肯定其發射與星鏈優勢；但也警告，大規模AI基建將帶來高資本支出、現金流壓力與變現不確定性。

SpaceX

上一則

升息陰霾未散也擋不住美股反攻 英特爾創新高

延伸閱讀

整理包／SpaceX IPO上市倒數 10大關鍵一次看懂

整理包／SpaceX IPO上市倒數 10大關鍵一次看懂
SpaceX史上最大IPO報捷 5重點看AI上市潮下一步

SpaceX史上最大IPO報捷 5重點看AI上市潮下一步
SpaceX掛牌首日狂飆19% 市值躍居全球第六、穩定AI主導行情軍心

SpaceX掛牌首日狂飆19% 市值躍居全球第六、穩定AI主導行情軍心
SpaceX登場市值就輾軋台積電？全球散戶大戶搶買股 比砸錢還要比秒速

SpaceX登場市值就輾軋台積電？全球散戶大戶搶買股 比砸錢還要比秒速

熱門新聞

中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
亞銀表示，亞洲正面臨能源危機最壞情境，已有15國申請緊急融資，更多國家可能跟進。（美聯社）

亞銀示警：能源危機最壞情況成真 亞洲15國求援 更多國家排隊中

2026-06-12 02:00
富爸爸作者清崎表示，黃金有望漲至每英兩3.5萬美元。圖擷取自X @FT__Trading

黃金反攻號角響起…富爸爸作者：2035年上看3.5萬美元

2026-06-15 10:49
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

2026-06-12 18:33
不少屋主對房地產稅單大漲感到憤怒，美國出現1970年代以來規模最大的房產稅(property tax)對抗運動。圖為蒙州畢格斯凱鎮的住宅。（美聯社）

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

2026-06-18 08:09
最近大陸網路傳聞陸半導體特氣龍頭中船特氣與台積電簽訂了為期3年的長期供貨協議，中船特氣闢謠。路透

台積電與陸半導體龍頭簽六氟化鎢長約？中船特氣回應了

2026-06-15 08:49

超人氣

更多 >
全球大學排名前25強 哈佛領銜 加州6校入列

全球大學排名前25強 哈佛領銜 加州6校入列
美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動
嘴上佛系其實心裡算得精 3生肖很會裝連身邊人都騙過

嘴上佛系其實心裡算得精 3生肖很會裝連身邊人都騙過
掌星艦發射權限？SpaceX華女工程師闢謠

掌星艦發射權限？SpaceX華女工程師闢謠
尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸