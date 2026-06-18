SpaceX募資860億美元還不夠？傳最快下周再發200億公司債

剛完成IPO的SpaceX傳出，最快下周發行200億美元公司債，籌資所得將用於償還整併xAI與X時借入的過渡貸款。（路透）

SpaceX 在創下史上最大IPO後，傳出最快下周將發行約200億美元公司債，募集的資金主要用於償還今年3月、為合併馬斯克旗下AI新創xAI與社群平台X所借入的過橋貸款。

知情人士透露，根據初步討論，這批10年期公司債的殖利率可能比美國公債高出1.35至1.5個百分點，最終規模與利率將視市場狀況調整。

就在一周前，SpaceX剛完成IPO，募資860億美元，創下全球歷來最大上市案。掛牌後股價一度大漲37%，雖然隨後兩個交易日回檔，但市場熱度__，目前市值約2.4兆美元，已躍居全球第六大企業。

市場對SpaceX的高估值，很大程度來自AI業務前景。儘管AI部門2025年虧損64億美元，但承銷商高盛的分析師預估，SpaceX的AI營收到2030年可望暴增100倍，達約3,220億美元。

信評機構穆迪（Moody's）周四給予SpaceX投資級評等Baa1，比負債累累的甲骨文高一級。穆迪肯定其作為全球頂尖火箭發射及星鏈衛星網路營運商的強大優勢，但也警告，大規模AI基建帶來高資本支出、持續現金流壓力，以及變現不確定性等風險。