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首見 全美汽油跌破4美元 創近2個月新低

中央社華盛頓17日綜合外電報導
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美國加油站普通汽油平均價格如今已跌破每加侖4美元，為3月30日以來首見。圖為加州...
美國加油站普通汽油平均價格如今已跌破每加侖4美元，為3月30日以來首見。圖為加州聖地牙哥地區4月30日的油價。路透

美國加油站普通汽油平均價格如今已跌破每加侖4美元，為3月30日以來首見，但專家認為，即使油價持續回落，短期內也難以回到戰前每加侖3美元水準。

根據美國汽車協會（AAA）數據，全美普通汽油平均價格今天降至每加侖3.999美元，較前一天再跌近3美分。印第安納州均價最低，為每加侖3.40美元。

美國與伊朗已簽署諒解備忘錄（MOU），準備結束戰爭並重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

全美平均油價自5月21日觸及每加侖4.56美元高點後日益下跌，但專家認為，即使油價持續回落，也不太可能在短期內回到戰前每加侖3美元水準。

航運追蹤機構Kpler首席分析師史密斯（Matt Smith）告訴美國有線電視新聞網（CNN），油輪恢復正常通行可能需要3至4個月，而補足戰爭期間流失的供應則需更長時間。

專家指出，不僅受困波斯灣的油輪需要時間恢復運作，中東地區許多石油生產與煉油設施在戰事期間幾乎停擺，部分設施更遭戰火破壞，重新啟用仍需時日。

由於原油屬全球市場，即使中東輸往美國的石油比重相對不高，其供應變化仍影響美國消費者和企業支付的價格。長期油價走勢也顯示，至少在未來數年內，油價不太可能回到戰前每桶70美元以下水準。

國際能源總署（IEA）昨天表示，由於各國政府為因應中東戰爭期間波斯灣原油運輸受阻而動用庫存，經濟合作暨發展組織（OECD）成員國5月石油庫存降至1990年來最低水準。

部分專家認為，隨著夏季駕車旺季來臨，美國汽油價格今年稍後仍可能再度升破每加侖4美元，而回到每加侖3美元以下的可能性微乎其微。

能源產業金融服務公司Pickering Energy Partners投資長皮克林（Dan Pickering）說：「市場終將找到新的正常水準，但每加侖2.85美元的汽油價格不會是那個新常態。」

精華 FAQ

  • 根據美國汽車協會資料，全美普通汽油平均價格已降至每加侖3.999美元，較前一天再跌近3美分，這也是3月30日以來首次跌破4美元。

  • 專家指出，油輪恢復正常通行需3至4個月，且戰事期間受損的中東產油與煉油設施也要時間復工，供應補回速度有限，因此難迅速回到戰前水準。

  • 隨著夏季駕車旺季到來，需求可能推升油價，美國汽油今年稍後仍可能再度升破每加侖4美元；專家認為每加侖2.85美元不會是新的常態。

油價 印第安納州 荷莫茲海峽

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