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經濟快評╱華許的一小步 Fed獨立性邁進一大步

編譯任中原
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Fed新任主席華許。（路透）
Fed新任主席華許。（路透）

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）17日會議雖決定聯邦基金利率維持在3.5-3.75%的目標區間不變，但會後聲明與經濟預測則顯示Fed的立場明顯偏向「鷹派」。

第一，也是市場最關注的，就是在聲明中刪除了原先偏向降息的文字。在之前幾次的會後聲明中，都出現「考慮進一步調整（利率）的幅度與時機（In considering the extent and timing of additional adjustments）」的文字，顯然是在暗示Fed的下一步動作是降息。在4月底的會議中，已有3位決策官員以「異議」票的方式主張刪除這種政策偏向，這次則是完全刪除這句話。至於究竟是新任主席華許主動刪除，還是他在多數官員的壓力下被動做出改變，則不得而知。

第二，上次聲明中仍有「委員會注意雙重使命面臨的兩方面風險」，而這次聲明中只有「委員會將落實物價穩定」。言下之意，明示Fed的利率決策立場已偏向「鷹派」。

第三，最新公布的「經濟預測彙總（SEP）」中，多數官員預測今年底時通膨率將達3.6%，遠高於3月時預估的2.7%。

第四，利率預測「點狀圖」顯示，18位做出預測的官員中，有9位預測今年內至少將升息1碼，8位預測不變，只有1位預測降息；主席華許並未提出預測。

Fed決策風向轉變，主因經濟熱度超出官員預估，尤其是3-5月平均每月就業增加達18.8萬人，顯示勞動市場已擺脫頹勢，但通膨卻因為能源價格高漲而加速上升。

Fed新任主席華許首次主持的決策會議上，就做出明顯偏向「鷹派」的決策，與川普的降息要求相悖。川普雖各種手段盡出，壓迫Fed降息，但形勢終比人強。華許的一小步，已經為確保Fed的獨立性跨出了一大步。

精華 FAQ

  • 最重要的變化是刪除了先前暗示「考慮進一步調整利率」的降息措辭，並弱化對雙重使命風險的描述，顯示Fed不再偏向降息，而是轉向更明確的鷹派立場。

  • SEP將年底通膨率預估上修到3.6%，顯示物價壓力比先前更大；點狀圖則顯示18名官員中有9人預期今年至少升息1碼，只有1人預期降息。

  • 因為他在川普持續要求降息的壓力下，仍讓Fed採取偏鷹派決策，反映利率政策並未順從政治意志，市場因此解讀為Fed獨立性獲得進一步鞏固。

利率 降息 華許

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