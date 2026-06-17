經濟快評╱華許的一小步 Fed獨立性邁進一大步

Fed新任主席華許。（路透）

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）17日會議雖決定聯邦基金利率 維持在3.5-3.75%的目標區間不變，但會後聲明與經濟預測則顯示Fed的立場明顯偏向「鷹派」。

第一，也是市場最關注的，就是在聲明中刪除了原先偏向降息 的文字。在之前幾次的會後聲明中，都出現「考慮進一步調整（利率）的幅度與時機（In considering the extent and timing of additional adjustments）」的文字，顯然是在暗示Fed的下一步動作是降息。在4月底的會議中，已有3位決策官員以「異議」票的方式主張刪除這種政策偏向，這次則是完全刪除這句話。至於究竟是新任主席華許 主動刪除，還是他在多數官員的壓力下被動做出改變，則不得而知。

第二，上次聲明中仍有「委員會注意雙重使命面臨的兩方面風險」，而這次聲明中只有「委員會將落實物價穩定」。言下之意，明示Fed的利率決策立場已偏向「鷹派」。

第三，最新公布的「經濟預測彙總（SEP）」中，多數官員預測今年底時通膨率將達3.6%，遠高於3月時預估的2.7%。

第四，利率預測「點狀圖」顯示，18位做出預測的官員中，有9位預測今年內至少將升息1碼，8位預測不變，只有1位預測降息；主席華許並未提出預測。

Fed決策風向轉變，主因經濟熱度超出官員預估，尤其是3-5月平均每月就業增加達18.8萬人，顯示勞動市場已擺脫頹勢，但通膨卻因為能源價格高漲而加速上升。

Fed新任主席華許首次主持的決策會議上，就做出明顯偏向「鷹派」的決策，與川普的降息要求相悖。川普雖各種手段盡出，壓迫Fed降息，但形勢終比人強。華許的一小步，已經為確保Fed的獨立性跨出了一大步。