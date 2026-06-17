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一洲焦點／新聯準會的變與不變、美伊協議 川普意難測

今年第4次…聯準會維持利率不變

華許首秀露「鷹爪」…Fed大幅上調通膨預測 估年底升息

編譯簡國帆／綜合外電
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聯準會（Fed）6月決議維持基準利率於3.5%-3.75%不變。路透
聯準會（Fed）6月決議維持基準利率於3.5%-3.75%不變。路透

聯準會（Fed）在新任主席華許主持的首場利率決策會議，決議維持基準的聯邦資金利率區間於3.5%-3.75%不變，顯示個別決策官員利率預估落點的利率點狀圖暗示，官員預期今年底前將升息1碼，與上次3月預測的今年降息1碼大相逕庭，並且大幅上調今年的通膨預估，鷹派意味濃厚，美元指數18日盤中應聲升破100。

美元指數18日盤中跳升0.5%至100.002，美股道瓊工業指數由紅翻黑。

Fed一致決議按兵不動，但決策聲明移除過去暗示今年可能進一步降息的措辭，且篇幅縮短，形式改為僅說明決策結果以及對經濟情勢的評估，類似前主席葛林斯班時代的做法。

利率點狀圖顯示，在19位決策官員中，九人預期今年將升息至少1碼，其他九人預測不會升息、或是會降息，一人未提交自己的利率預測，可能就是華許。在預估今年會升息的九人中，有六人預期至少會升息2碼。

Fed決策官員今年預估的利率中位數，提高到3.75%，高於上次3月預測的3.375%；明年預估的利率中位數為3.625%，同樣高於3月預測的3.125%。相較下，Fed官員3月時預估今年底前會降息1碼，明年再降1碼。

Fed官員也大幅上修今年的核心通膨率預測至3.3%，高於3月預測的2.7%，並且調降今年經濟成長率預測0.2個百分點到2.2%。

精華 FAQ

  • 聯準會決議維持聯邦資金利率區間在3.5%至3.75%不變，但最新點陣圖顯示官員對年底利率路徑已轉趨緊縮，市場因此解讀為偏鷹派訊號。

  • 今年3月時官員預期年底前降息1碼，如今中位數卻上調到3.75%，反映年底前可能升息1碼，明年利率預估也同步提高。

  • Fed將今年核心通膨預測大幅上修至3.3%，同時把經濟成長預估下調至2.2%，鷹派立場推升美元指數盤中突破100，也壓抑美股表現。

華許 降息 聯準會

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