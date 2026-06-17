AI熱潮從美股燒到可轉債…2大誘因讓投資人0%票息也要搶

人工智慧（AI）公司需錢孔急，正炒熱可轉換債券市場，因為這種債券若市況一帆風順，可讓投資人兼得魚與熊掌：既獲致債券的相對穩定性，也有機會趁股價飆高大賺一筆。(路透)

人工智慧（AI）公司需錢孔急，正炒熱可轉換債券 市場，因為這種債券若市況一帆風順的話，可讓投資人兼得魚與熊掌：既獲致債券的相對穩定性，也有機會趁股價飆高大賺一筆。

根據Dealogic追溯至1995年的數據，2026年迄今，美國上市公司合計已發行總值約540億美元的可轉債，比去年同期激增43%，也是新冠肺炎疫情以來同時期最高發行量。持有可轉換債券的投資人，可在股價漲到預先指定的價格時，選擇把持有的債券轉換成股票。

銀行員和投資人預期，可轉換債券熱潮可望延燒，得力於布建AI基礎設施的投資熱潮方興未艾，以及對晶片的需求似無止盡。

Calamos投資公司基金經理人懷索基說：「對成長型企業的發債者而言，可轉換債券是成長型資本，而我想不出有什麼成長機會能勝過AI。」

對AI公司來說，可轉換市場之所以吸引人，是因為提供一種以低廉成本籌募資本的管道，許多發債公司支付低達0%的票面利率。這麼低的票息仍有投資人願意接受，因為相形之下，AI股票波動太劇烈了，所以能擇時把債券兌換成股票就很吸引人。

投資人對AI相關資產貪得無饜，導致可轉債近來投資績效超越許多傳統股票和債券指數。ICE美銀美國可轉債指數今年來（截至16日收盤為止）漲幅逾20%，就完勝選股更廣的大盤指數，例如同時期標普500指數漲10%，科技股為主的那斯達克綜合指數漲13%。

發債條件這麼優，促使AI公司踴躍發行可轉債，有些發行者幾乎無須付任何票息。例如，網路安全暨雲端運算服務商Akamai科技公司，最近就發行35億美元的零票息可轉換優先債券，2030年到期債券的可轉換價格訂在每股201.41美元，2032年到期的訂在190.81美元，分別比5月19日收盤股價141.34美元溢價42.5%和35%。

Akamai財務長麥高萬說：「可轉債市場對我們非常有利。目前為止，每回需要籌資，這對我們來說一直是最有效率也最便宜的選項。」

規模較大的企業有時會避免發行這類債券，原因是可能導致已流通在外的股票價值遭到稀釋，觸怒股票投資人。但許多公司正打鐵趁熱，趁公司股價隨AI熱潮漲到歷史顛峰附近時順勢發行可轉債。

與此同時，信用利差（公司債殖利率高於美國公債殖利率的差距），也接近十年來低點。由於持有公司債的風險較高，投資人要求相應的風險溢酬。

美銀全球可轉債策略主管楊渥斯指出，此刻發行可轉債提供發行公司三大好處：股價高、信用利差收斂，且有有利的股價波動因素支撐。

不過，投資人若想在可轉債市場淘金，也面臨一些風險。萬一投資人對AI論述失去信心，市況可能大幅翻轉。地緣政治震撼或總體經濟事件來襲，也可能造成信用利差急遽擴大，推升發行成本並打擊投資需求。